Benítez agradece confiança de Ramon e diz estar se adaptando bem ao Brasil: 'Me sinto mais confiante'

Crédito: Benitez agradece confiança de Ramon e diz estar adaptado ao Brasil - Reprodução / VascoTV

O Vasco conquistou os primeiros três pontos no Campeonato Brasileiro ao vencer o Sport por 2 a 0, nesta quarta-feira, em São Januário, na estreia da competição. Benítez, camisa 10 vascaíno, teve sua melhor atuação desde que chegou ao Gigante da Colina. Após a partida, o argentino agradeceu a confiança de Ramon e garantiu que, jogo a jogo, está se sentindo mais adaptado ao futebol brasileiro.

Confira a tabela do Campeonato Brasileiro

- Temos trabalhado muito. E tudo novo para mim. E a primeira vez que saio da argentina. Foi um bom jogo da equipe. Acho que vou ganhando confiança jogo a jogo. Quero agradecer ao Ramon pela confiança e aos companheiros que vem me ajudando na adaptação. Quero destacar a equipe, foi uma grande partida de todos. Domingo temos outros jogo - disse o meia.

- Hoje me senti mais confiante e com o tempo fui conhecendo mais os companheiros e isso e fundamental. Ramon me dá muita confiança e viu nos treinamentos que eu poderia jogar pela direita, esquerda ou pelo meio. Tentei fazer o melhor para a equipe e acho que essa liberdade me dá confiança para receber a bola longe dos rivais - completou Benítez.