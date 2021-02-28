Benfica x Rio Ave: onde assistir e prováveis escalações

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Nesta segunda-feira, o Benfica recebe em sua casa, o Estádio da Luz, o Rio Ave, em confronto válido pela 21ª rodada do Campeonato Português. A partida, que terá início às 16h (de Brasília), é de extrema importância para o Benfica afastar a má fase vigente.

Veja a tabela do PortuguêsO Benfica não encontra-se em uma boa fase, e chega no confronto com o Rio Ave após ser eliminado para o Arsenal em uma virada na Europa League. No Português, a fase do clube também não é das melhores, com a classificação para competições europeias em risco.

- Nos momentos difíceis é que se constroem os grandes jogadores, os grandes treinadores, portanto, sabemos que estamos num momento difícil, mas estamos preparados para tentar ultrapassar esta fase de alguns resultados menos positivos. As indicações que obtivemos ao longo da semana foi de uma equipa alegre, uma equipa com vontade de mudar o último resultado e amanhã vamos à procura da vitória - disse o treinador do Benfica.

O Rio Ave, por sua vez, encontra-se no meio da tabela, e segue longe da zona de rebaixamento e da parte de classificação para competições europeias. Nono colocado, o Rio Ave soma 22 pontos, e tenta manter-se estável longe de perigos.

- Quanto ao jogo com o Rio Ave, dizer que o adversário é uma equipa que tem uma ideia e um modelo de jogo muito diferente com o Miguel Cardoso. É uma equipa com um contra-ataque muito forte, com jogadores que conheço bem porque já fui treinador deles. Precisamos de uma vitória e sabemos que, para ganhar ao Rio Ave, precisamos de jogar bem - disse Jorge Jesus.FICHA TÉCNICABENFICA X RIO AVE

Data e horário: 01/03/2021, às 16h (de Brasília)Local: Estádio da Luz, em Lisboa (POR)Onde assistir: ESPN Brasil

BENFICA (Treinador: Jorge Jesus)Helton Leite; Lucas Veríssimo, Otamendi e Vertonghen; Diogo Gonçalves, Pizzi, Weigl, Taarabt e Grimaldo; Rafa Silva e Seferovic.

Desfalques: Jardel e André Almeida (lesionados).

RIO AVE (Treinador: Miguel Cardoso)Kieszek; Ivo Pinto, Borevkovic, Aderllan e Savio; Filipe Augusto, Pelé e Francisco Geraldes; Mané, Camacho e Dala.