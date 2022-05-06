Benfica x Porto: Saiba onde assistir e veja as prováveis escalações do jogo do Campeonato Português

Pode sair um campeão em Portugal no próximo fim de semana, e em um clássico. Benfica e Porto se enfrentam no Estádio da Luz, em Lisboa no sábado. Caso vença, a equipe portista pode ser campeã nacional na casa do arquirrival. A bola vai rolar a partir das 14h de Brasília.CHACE DE SER CAMPEÃO NA CASA DO RIVALGanhar um título diante do maior rival e em sua casa é sempre algo emblemático na história de um clube. É o que acontece com o Porto, que pode comemorar o título português em pleno Estádio da Luz. O Porto está na liderança com 75 pontos, seis pontos a mais que o Sporting. Os portistas tendem a chegar para a partida com força máxima e celebrar o campeonato na casa do Benfica depois de 11 anos. Os Dragões foram campeões na casa dos Encarnados em 2011.
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BENFICA BUSCA ADIAR A FESTAO Benfica está mais longe da vaga na próxima Champions, com oito pontos a menos que o Sporting. O time dos Encarnados está com 71 pontos e já não tem mais chances de conquistar o título nacional e segue em terceiro lugar, na zona de classificação para a próxima Europa League.
FICHA TÉCNICAData e hora: sábado, 7 de maio, às 14hLocal: Estádio da Luz, Lisboa (POR)Árbitro: Luis GodinhoAssistentes: Rui Teixeira e Valter RufoOnde assistir: ESPM 4 e Star +
Prováveis escalações:
Benfica (Técnico: Nelson Veríssimo)Vlachodimos, Almeida, Otamendi, Vertonghen, Sandro Cruz, Paulo Bernardo, Weigl, João Mário, Diaz, Nuñez e Everton.Desfalques: Veríssimo e Rafa Silva
Porto (Técnico: Sérgio Conceição)Diogo Costa, Pepê, Mbemba, Pepe, Samusi, Grujic, Vitinha, Otávio, Fábio Vieira, Taremi e EvanilsonDesfalques: Manfá e Bruno Costa