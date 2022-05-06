Benfica x Porto: Saiba onde assistir e veja as prováveis escalações do jogo do Campeonato Português

Pode sair um campeão em Portugal no próximo fim de semana, e em um clássico. Benfica e Porto se enfrentam no Estádio da Luz, em Lisboa no sábado. Caso vença, a equipe portista pode ser campeã nacional na casa do arquirrival. A bola vai rolar a partir das 14h de Brasília.CHACE DE SER CAMPEÃO NA CASA DO RIVALGanhar um título diante do maior rival e em sua casa é sempre algo emblemático na história de um clube. É o que acontece com o Porto, que pode comemorar o título português em pleno Estádio da Luz. O Porto está na liderança com 75 pontos, seis pontos a mais que o Sporting. Os portistas tendem a chegar para a partida com força máxima e celebrar o campeonato na casa do Benfica depois de 11 anos. Os Dragões foram campeões na casa dos Encarnados em 2011.