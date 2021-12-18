Benfica x Marítimo: onde assistir, horário e escalações do confronto da Primeira Liga

Neste domingo, o Benfica recebe o Marítimo em sua casa, o Estádio da Luz, na cidade de Lisboa, em confronto válido pela 15ª rodada da Primeira Liga Portuguesa. A partida entre as duas equipes terá início às 14h (de Brasília).Veja a tabela do Português

O Benfica ocupa a terceira colocação da Primeira Liga, e soma um total de 34 pontos em quatorze rodadas disputadas. A equipe da capital portuguesa precisa vencer o Marítimo para aproximar-se de Sporting e Porto na briga pelo título.

O Marítimo é o nono colocado do Campeonato Português, com um total de 14 pontos somados durante a Primeira Liga. A equipe está longe de seu adversário mais próximo, o Gil Vicente, oitavo colocado com 20 pontos, e busca uma vitória difícil.FICHA TÉCNICABENFICA x MARÍTIMO - Primeira Liga

Data e horário: 19/12/2021, às 14h (de Brasília)Local: Estádio da Luz, em Lisboa (POR)Onde assistir: ESPN 2 e Star+

BENFICA (Treinador: Jorge Jesus)Vlachodimos; André Almeida, Otamendi e Vertonghen; Diogo Gonçalves, Weigl, João Mário e Grimaldo; Rafa Silva, Darwin Núñez e Seferovic.

MARÍTIMO (Treinador: Vasco Seabra)Paulo Victor; Cláudio Winck, Matheus Costa, Léo e Vitor Costa; Diogo Mendes, Stefano Beltrame e Edgar Costa; Rafik Guitane, Henrique e Joel.