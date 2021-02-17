futebol

Benfica x Arsenal: saiba onde assistir e as prováveis escalações

Ambas as equipes seguem invictas, mas Jorge Jesus dá favoritismo para os ingleses e afirma que pode ser mais cauteloso no momento de definir o time que irá jogar...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 fev 2021 às 13:09

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 13:09

Crédito: CATHERINE IVILL / POOL / AFP
Dando início a fase de eliminatórias da Liga Europa, o Benfica recebe o Arsenal nesta quinta-feira, às 17h (horário de Brasília). A equipe vive um momento ruim no Campeonato Português, enquanto os Gunners vivem uma fase irregular na Premier League, mas chegam embalados após boa vitória. Ambos os times enxergam no torneio europeu a chance de garantir uma vaga na próxima Champions League.Cautela
- Sabemos o nosso valor e queremos surpreender o Arsenal. Quando a equipe estiver defendendo, queremos que ela esteja bem estruturada para anular Aubameyang e Lacazette. Poderemos não ser aquele time com muitos atacantes, pois sabemos da qualidade individual do Arsenal e por isso temos que encontrar o equilíbrio. Mas também precisamos agredir o adversário - afirmou Jorge Jesus.
Invictos
O Arsenal fez uma fase de grupos impecável e conseguiu ter 100% de aproveitamento e terminar como a única equipe que obteve êxito e venceu os seis jogos. O Benfica também está invicto no torneio, mas com três vitórias e três empates, tendo ficado em 2º lugar no grupo e não ter conseguido vencer o Rangers na primeira etapa.
FICHA TÉCNICA:Benfica x Arsenal
Data e horário: 18/2/2021, às 17h (de Brasília)Local: Estádio da Luz, em Lisboa (POR)Onde assistir: FOX Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:BENFICA (Técnico: Jorge Jesus)Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen e Grimaldo; Silva, Taarabt, Weigl e Pizzi; Nunez e Seferovic.
Desfalques: André Almeida e Jardel (machucados).
ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)Leno; Bellerin, David Luiz, Gabriel e Cedric; Xhaka e Ceballos; Saka, Smith Rowe e Pepe; Aubameyang.
Desfalques: Partey e Tiernay (machucados).

