Benfica vence, tira invencibilidade do Sporting e 'azeda' festa do rival

Em partida recheada de emoções e gols, o Benfica derrotou o rival e campeão antecipado Sporting Lisboa por 4 a 3. Os gols do time comandado foram marcados por Lucas Veríssimo, Seferovic (dois, sendo um de pênalti) e Pizzi. Everton Cebolinha deu uma assistência. Os dois brasileiros, aliás, foram convocados por Tite na última sexta. Os tentos dos Leões foram marcados por Pedro Gonçalves (dois, sendo um de pênalti) e Nuno Santos.

Com o resultado, o Benfica chegou aos 73 pontos após 33 rodadas (são 34) e segue em terceiro, beliscando uma vaga na pré-Champions Legue. Já o Sporting Lisboa, que foi campeão na rodada passada, perdeu pela primeira vez na competição e viu a sua festa ficar um pouco mais azeda. Ainda assim, soma 82 pontos. Entre eles, aparece o Porto, que tem 74 pontos e ainda joga na rodada, contra o Rio Ave, primeiro do Z3, fora de casa. A bola rola logo mais, às 16h30.