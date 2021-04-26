Benfica vence o Santa Clara pelo Português e segue na briga por vaga na Champions

Nesta segunda-feira, o Benfica recebeu o Santa Clara no Estádio da Luz, na cidade de Lisboa, em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Português. O confronto terminou com vitória do Benfica por 2 a 1, e a equipe da casa marcou com Carlos Junior (contra) e Chiquinho, enquanto os visitantes marcaram com Anderson Carvalho.
Veja a tabela do PortuguêsGOL CONTRAO Benfica, durante a primeira etapa, conseguiu ter um bom volume de jogo no ataque, mas não acertou nenhuma de suas sete finalizações no gol. Para isso, a equipe da casa contou com a infelicidade do brasileiro Carlos Junior, que marcou contra aos 26 minutos.
SANTA CLARA TENTAAssim como a equipe do Benfica, o time do Santa Clara não abdicou do ataque durante os 45 minutos iniciais. Os visitantes conseguiram finalizar oito vezes na primeira etapa da partida desta segunda-feira, e acertaram o gol duas vezes, mas sem marcar.
EMPATE BRASILEIROA pressão existente no ataque do Santa Clara era grande, e um gol para a equipe visitante saiu na segunda etapa da partida. Aos 17 minutos, um lance de ataque foi criado, e a assistência do brasileiro Crysan para o também brasileiro Anderson Carvalho resultou no empate.
GOL DA VITÓRIAApesar do Santa Clara não abdicar do ataque em nenhum momento, o Benfica, que tinha a posse da bola por mais tempo, também tentava criar chances ofensivas. Aos 28 minutos do segundo tempo, Diogo Gonçalves achou a assistência para o gol de Chiquinho, que deu vitória para o Benfica.
SEQUÊNCIAO Benfica enfrenta o Tondela às 15h (de Brasília) desta sexta-feira. O Santa Clara, por sua vez, enfrenta o Boavista às 14h (de Brasília) deste sábado.