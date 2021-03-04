Benfica vence o Estoril e vai para a final da Taça de Portugal contra o Braga

Crédito: Divulgação / Site oficial do Benfica

Nesta quinta-feira, o Benfica recebeu o Estoril no Estádio Sport Lisboa e Benfica, pelo jogo de volta da semifinal da Taça de Portugal. O time de Jorge Jesus venceu com gols de Gonçalo Ramos e Waldschmidt, fez 5 x 1 no agregado, e avançou para a final da competição. Na decisão, o Benfica vai enfrentar o Braga.

> O Benfica ainda consegue o título do Português? Confira a tabela da Primeira LigaJOGO FALTOSO

Benfica e Estoril protagonizaram uma primeira etapa muito paralisada por conta de faltas. Ao todo, foram 17 infrações com três cartões amarelos: dois para a equipe de Jorge Jesus e um para o Estoril. Dessa forma, o jogo foi criando contornos de tensão para os dois times.

BENFICA NA FRENTE

Apesar de um primeiro tempo nervoso, o Benfica conseguiu abrir o placar aos 43. Após saída de bola errada do Estoril, Chiquinho recuperou a posse e achou Gonçalo Ramos livre, o atacante ainda teve tempo de dominar e finalizar com força para inaugurar o marcador.

JORGE JESUS MEXE NA EQUIPE

Com o placar a seu favor e o agregado mais tranquilo ainda, o Mister resolveu mexer no time. Assim, com as entradas de Seferovic, Taarabt, Waldschmidt e do brasileiro Éverton - no lugar de Pedrinho -, a equipe melhorou e conseguiu controlar a partida: ao todo, foram 21 finalizações durante os 90 minutos, sendo boa parte delas na segunda etapa.

PARA SACRAMENTAR

Depois de tantas chances perdidas, o Benfica finalmente ampliou o marcador. Enquanto o Estoril tentava chegar ao ataque, a equipe mandante conseguiu o desarme no meio campo. Assim, Taarabt tocou para Waldschmidt chutar cruzado e marcar o segundo já no último lance da partida.

SEQUÊNCIA