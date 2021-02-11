Benfica vence o Estoril de virada e fica perto da final da Taça de Portugal

O Benfica está perto da final da Taça de Portugal. Nesta quinta-feira, os comandados de Jorge Jesus visitaram o Estoril, da segunda divisão nacional, pelo jogo de ida da semifinal da competição, e os Encarnados venceram por 3 a 1. André Vidigal abriu o placar para os donos da casa, mas Darwin Núñez (duas vezes) e Seferovic viraram o jogo.
Jogando em casa, o Estoril partiu para cima do Benfica e a equipe da segunda divisão abriu o placar aos 22 minutos. Após bela jogada pela esquerda, Joãozinho cruzou para Murilo Freitas, que tocou para André Vidigal completar. No fim da etapa inicial, Pedrinho bateu escanteio na primeira trave, Gabriel desviou e Darwin Núñez completou para empatar.
Na etapa final só deu Benfica. Aos 22, Seferovic aproveitou sobra dentro da área e encheu o pé de canhota para virar o jogo. Aos 31 minutos, em rápido contra-ataque, os Encarnados fecharam o placar com Darwin Núñez fazendo o seu segundo no dia. Taarabt deixou o uruguaio cara a cara com Thiago, e o camisa 9 não perdoou o goleiro revelado no Flamengo.
+ Bayern campeão! Veja fotos da final do Mundial de Clubes 2020
Benfica e Estoril voltam a se enfrentar no dia 3 de março, pelo jogo de volta da semifinal da Taça de Portugal. Quem avançar no torneio, encara o vencedor de Braga e Porto, que empataram na ida em 1 a 1.