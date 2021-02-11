Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Benfica vence o Estoril de virada e fica perto da final da Taça de Portugal

Equipe de Jorge Jesus sai atrás no placar, mas conta com grande dia de Darwin Núñez, que marca duas vezes, para ficar em vantagem na semifinal. Jogo de volta será dia 3 de março...
LanceNet

Publicado em 

11 fev 2021 às 19:22

Crédito: Reprodução / Twitter Benfica
O Benfica está perto da final da Taça de Portugal. Nesta quinta-feira, os comandados de Jorge Jesus visitaram o Estoril, da segunda divisão nacional, pelo jogo de ida da semifinal da competição, e os Encarnados venceram por 3 a 1. André Vidigal abriu o placar para os donos da casa, mas Darwin Núñez (duas vezes) e Seferovic viraram o jogo.
+ Veja a tabela do Campeonato PortuguêsJogando em casa, o Estoril partiu para cima do Benfica e a equipe da segunda divisão abriu o placar aos 22 minutos. Após bela jogada pela esquerda, Joãozinho cruzou para Murilo Freitas, que tocou para André Vidigal completar. No fim da etapa inicial, Pedrinho bateu escanteio na primeira trave, Gabriel desviou e Darwin Núñez completou para empatar.
Na etapa final só deu Benfica. Aos 22, Seferovic aproveitou sobra dentro da área e encheu o pé de canhota para virar o jogo. Aos 31 minutos, em rápido contra-ataque, os Encarnados fecharam o placar com Darwin Núñez fazendo o seu segundo no dia. Taarabt deixou o uruguaio cara a cara com Thiago, e o camisa 9 não perdoou o goleiro revelado no Flamengo.
​Benfica e Estoril voltam a se enfrentar no dia 3 de março, pelo jogo de volta da semifinal da Taça de Portugal. Quem avançar no torneio, encara o vencedor de Braga e Porto, que empataram na ida em 1 a 1.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados