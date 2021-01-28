Benfica vence o Belenenses e avança na Taça da Liga de Portugal

Nesta quinta-feira, o Benfica venceu o Belenenses por 3 a 0 em partida válida pelas quartas de final da Taça de Portugal. Os gols de Darwin Núñez, Rafa Silva e Franco Cervi colocam a equipe de Jorge Jesus na próxima fase da competição, esperando ainda pelo seu adversário.
Veja a tabela do PortuguêsSEM GOLEIROO Benfica começou melhor na partida, e pressionava o seu adversário. O Belenenses não oferecia muito perigo ao time da casa, chegando poucas vezes ao ataque. Quem abriu o placar foi o Benfica, que dos pés de Darwin Núñez, viu uma baliza sem goleiro após falha defensiva, e marcou o primeiro da partida.
MAIS UMEm cobrança de escanteio para a área, o Benfica, que já estava na frente do placar, buscou mais um. Longe do gol, Jardel cabeceou para a frente, e a bola sobrou para Rafa Silva, que em posição legal e sozinho, marcou mais um gol para a equipe treinada por Jorge Jesus, assumindo uma posição tranquila no jogo.
GARANTINDOO Benfica garantiu a vitória na segunda etapa. A equipe da casa partiu pela ponta direita com velocidade, e quem apareceu na área para receber a bola foi o argentino Franco Cervi, que viu o goleiro adversário se aproximar, e optou por chutar para dentro da rede com uma bela cavadinha.
PARTIDA SEGURADe forma geral, o Benfica soube se impor durante todos os 90 minutos, e não ofereceu muito espaço ao Belenenses. Por isso, o 3 a 0 foi um placar justo se for visto de todo o panorama da partida. Ainda assim, o jogo do Benfica permanece sem brilhos, e a torcida espera mais de Jorge Jesus.
SEQUÊNCIAO Benfica enfrenta, às 18:30h (de Brasília) de segunda-feira, o Sporting, em partida importante pelo Campeonato Português. O Belenenses também entra em campo na segunda-feira, e enfrenta o Santa Clara, às 13h (de Brasília). Os dois confrontos são válidos pela 16ª rodada do torneio.