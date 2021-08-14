futebol

Benfica vence o Arouca e assume liderança provisória do Português

Com gols de Luca Waldschmidt e Roman Yaremchuk, Benfica de Jorge Jesus conseguiu a segunda vitória na Primeira Liga...

Publicado em 14 de Agosto de 2021 às 16:01

LanceNet

14 ago 2021 às 16:01
Crédito: CARLOS COSTA / AFP
Neste sábado, o Benfica venceu a sua segunda partida nesta temporada do Campeonato Português ao bater o Arouca pelo placar de 2 a 0. A equipe de Jorge Jesus conseguiu a vitória em sua casa, o Estádio da Luz, com gols de Luca Waldschmidt e Roman Yaremchuk.
Veja a tabela do PortuguêsEXPULSÃOJá no início da partida, aos oito minutos, o Arouca encontrou um grande revés que o trabalho até o fim do jogo. Após cometer o erro de buscar a bola fora da área, o goleiro Victor Braga foi expulso, forçando o treinador, Armando Evangelista, a reduzir o ataque da equipe.
ABRIU O PLACARCom um jogador a mais, o Benfica obteve mais espaço para poder criar chances de ataque, e soube aproveitá-las na primeira etapa. Aos 38 minutos, Roman Yaremchuk encontrou o atacante Luca Waldschmidt, que abriu o placar para as 'Águias'.
AMPLIOUAinda na primeira etapa, o Benfica continuou no ataque nos minutos finais para aumentar a sua vantagem no placar. A equipe de Jorge Jesus aproveitou o espaço deixado pelo Arouca para, aos 44 minutos, fazer o segundo gol com Roman Yaremchuk após assistência de Pizzi.
ATAQUE X DEFESADurante todo o segundo tempo, apenas o Benfica conseguiu mostrar-se como uma equipe que buscava o ataque. Reduzido à dez jogadores, o Arouca defendeu-se durante todo o tempo, mas evitou que o time da casa ampliasse a vantagem.
SEQUÊNCIAO Benfica enfrenta o PSV às 16h (de Brasília) desta quarta-feira pela fase eliminatória da Champions League. O Arouca, por sua vez, enfrenta o Famalicão às 15h (de Brasília) da próxima sexta-feira pelo Campeonato Português.

