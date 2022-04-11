Benfica rejeita proposta do Palmeiras por Carlos Vinícius, e centroavante deve ficar para o meio do ano

Nada feito! Não será desta vez que o Palmeiras terá o seu tão sonhado camisa 9. Após iniciar negociações por Carlos Vinícius, o clube brasileiro viu sua proposta ser recusada pelo Benfica, dono dos direitos do atacante. Atualmente emprestado ao PSV-HOL, ele não deverá retornar ao Brasil neste momento e uma próxima conversa ficará para o meio do ano, já que a janela se encerra nesta terça. A informação foi divulgada pela ESPN e confirmada pelo LANCE!.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2022 clicando aqui

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Conforme adiantou o L! no último sábado, o negócio já era considerado improvável pela diretoria palmeirense, tanto pela complexidade de tirar um jogador em meio à temporada europeia, quanto pelo pouco tempo para concretizar a burocracia. Segundo apurou a reportagem, o Verdão ofereceu entre 6 e 8 milhões de euros (entre R$ 31 milhões e R$ 41 milhões na cotação atual), mais alguns bônus em contrato por metas atingidas pelo atleta.

Os números, porém, não agradaram ao clube português, que entende que pode conseguir mais de 10 milhões de euros por Carlos Vinícius. Vale destacar que o PSV poderia comprá-lo por 10 milhões de euros (R$ 51 milhões) ou cobrir qualquer proposta acima desse valor. Com isso, valeria mais a pena esperar a próxima janela de verão europeu para tentar conseguir uma quantia maior.O Palmeiras não pretende aumentar a oferta neste momento, até porque esta segunda-feira era considerada como o prazo final para definir o negócio, uma vez que nesta terça a janela de transferências para o Brasil será encerrada, e não haveria tempo hábil para cumprir toda a burocracia. Dessa forma, iniciar uma nova tratativa com novos valores atrasaria ainda mais todo o processo.

Dessa forma, a busca pelo sonhado "camisa 9" deve ser adiada para o meio do ano. O Verdão seguirá buscando alternativas nesse período depois do fechamento da janela, mas só poderá contar com o jogador a partir de 18 de julho, quando reabre a possibilidade de inscrever novos reforços no Brasil.

Aos 27 anos, Carlos Vinícius interessa ao Palmeiras desde o fim do ano passado, mas não foi possível dar sequência ao negócio, porque ele havia acabado de chegar no PSV, onde tem contrato de empréstimo até meados de 2023. Com o Benfica, dono de seus direitos, ele tem vínculo até o meio de 2024.