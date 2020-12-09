Benfica reafirma que não negocia contratações de dupla do Flamengo

O bom desempenho no Flamengo faz com que atletas rubro-negros despertem interesse de clubes europeus. É um cenário natural, mas não é o caso de Willian Arão e Gerson em relação ao Benfica. Em nota divulgada nesta quarta-feira, a diretoria do clube português reforçou que não há qualquer negociação em curso pelas contratações da dupla de volantes do Rubro-Negro da Gávea.