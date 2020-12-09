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futebol

Benfica reafirma que não negocia contratações de dupla do Flamengo

Em nota, clube português reforça que não está interessado em Gerson e Willian Arão...
LanceNet

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Publicado em 

09 dez 2020 às 13:25

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 13:25

Crédito: Alecandre Vidal/Flamengo
O bom desempenho no Flamengo faz com que atletas rubro-negros despertem interesse de clubes europeus. É um cenário natural, mas não é o caso de Willian Arão e Gerson em relação ao Benfica. Em nota divulgada nesta quarta-feira, a diretoria do clube português reforçou que não há qualquer negociação em curso pelas contratações da dupla de volantes do Rubro-Negro da Gávea.
- Essa notícia é totalmente falsa e não tem qualquer fundamento - diz trecho da nota divulgada pelo Benfica, referindo à matéria veiculada no diário "Correio da Manhã", de Portugal, sobre o interesse do clube português em Arão e Gerson.

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