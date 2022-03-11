Benfica joga proposta na mesa para tirar Abel Ferreira do Palmeiras

Insatisfeito com o rendimento da equipe nesta temporada, o Benfica resolveu antecipar o planejamento para a próxima época e fez uma proposta oficial a Abel Ferreira para que ele deixe de imediato o Palmeiras para planejar a equipe.A informação vem sendo divulgada pela imprensa portuguesa. Segundo os periódicos, o objetivo é fazer com que Abel avalie as opções disponíveis do plantel e indique com antecedência seus pedidos por reforços.

O Benfica demitiu Jorge Jesus, ex-Flamengo, em dezembro. E ainda não contratou nenhum substituto. Nélson Veríssimo atua de forma interina na equipe enquanto novo comandante não é confirmado.

Abel foi escolhido do presidente benfiquista, o ex-meia Rui Costa, após a conquista do bi consecutivo da Copa Libertadores. Entre os fatores, estã a sua capacidade de trabalhar com jogadores revelados nas categorias de base. Dois fatores adiaram a formulação de uma proposta. Um deles estava na indefinição por parte do clube português na disposição de Abel deixar o Palmeiras antes da disputa do Mundial de Clubes. O outro estava na aceitação do nome do treinador, seja pelo seu passado com o rival Sporting, seja pelo histórico de contratar alguém que esteja fazendo sucesso no Brasil depois de Jesus.

O LANCE! apurou que é a primeira proposta concreta que Abel recebe para deixar o Verdão. De restante, houveram sondagens do Granada, da Espanha, e de equipes do Oriente Médio, que não animaram o português.

Em coletivas passadas, o próprio Abel disse publicamente que não tinha motivação em deixar o Palmeiras para assumir um clube europeu que não tenha condições de disputar títulos.

TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Com o Benfica, entretanto, a diretoria alviverde sente que será diferente. Isso porque morando em Lisboa, o técnico voltaria a ficar próximo da mulher e das duas filhas, que não o acompanharam ao Brasil.

Também em recentes coletivas, Abel deu indícios de sua vontade de sair ao comentar os recentes casos de violência ocorridos no futebol brasileiro. Isso o faria 'repensar' sobre sua situação no país.

Abel tem contrato com o Alviverde até o fim deste ano. Segundo a ESPN, há uma cláusula prevista em contrato que protege as partes de uma possível quebra no vínculo.

Se Abel ou o Palmeiras optarem por antecipar uma saída, quem tomar essa decisão terá que arcar com o valor referente a quatro meses de salário do técnico – salvo uma situação de problema pessoal que motive a rescisão. A multa rescisória do treinador com o Verdão é de R$ 15 milhões.

O valor é considerado irrisório pela diretoria do Benfica, que deve nos próximos dias apresentar um projeto do que pretende com Abel e o orçamento para contratações e renovações de contrato.

Internamente, o Palmeiras já sabia que a chance de Abel renovar o vínculo. Afinal o português recusou todas as três propostas feitas pela gestão Leila Pereira desde o Mundial.