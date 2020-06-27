futebol

Benfica faz convite para Jorge Jesus, que decide permanecer no Flamengo

Emissora de Portugal diz que o técnico optou por não virar as costas para os compromissos assumidos com o Rubro-Negro, cujo novo contrato foi assinado recentemente...
LanceNet

26 jun 2020 às 22:03

Publicado em 26 de Junho de 2020 às 22:03

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O que era apenas um desejo, nas últimas horas, tornou-se um convite. Depois da notícia que dava conta que o Benfica teria o interesse em pagar a multa rescisória de Jorge Jesus e repatriá-lo, a emissora "SIC Notícias", de Portugal, informou que os Encarnados fizeram uma sondagem ao Mister, que descartou.
- Após o empate com Tondela e Portimonense, a Administração do Benfica fez um convite para Jorge Jesus assumir de imediato a equipe, fazer o final desta temporada e seguir como treinador para a próxima. Só que o treinador português mostrou-se com muitas dúvidas em virar costa de imediato a vários compromissos que assumiu com o Flamengo - diz a reportagem lusitana.
No início deste mês, Jorge Jesus renovou com o Flamengo até meados de 2021, após o elenco rubro-negro ter feito um lobby pela continuidade do técnico. O pacto com os jogadores pesou para que o treinador tenha optado por manter o novo contrato com o clube carioca - publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta sexta-feira, aliás.
Sobre o Benfica: a tendência é que o treinador Bruno Lage, contestado, seja demitido em breve. Na equipe de Lisboa, Jesus ficou de 2009 a 2015. Neste período, o atual técnico do Flamengo conquistou três taças do Campeonato Português, além de outros seis títulos nacionais. Ver essa foto no Instagram A love affair that crosses borders #football #soccer Uma publicação compartilhada por Jorge Jesus (@jorgejesus) em 7 de Jun, 2020 às 11:50 PDT O sucesso de Jesus no Flamengo faz dele um ídolo. Já são quatro títulos em um ano no Brasil: Libertadores, Brasileiro, Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana. A torcida do Flamengo fica aliviada e agradece por este "não".
BRAZ DÁ O PAPO: 'SEGUE O JOGO'
Via Twitter, nesta noite, quando a informação passou a pipocar no noticiário brasileiro, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, avisou, com uma imagem junto a Jesus e ao seu estilo:
- Segue o jogo. Tudo normal. Bom final de semana.

