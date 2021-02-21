Benfica empata com o Farense fora de casa e fica a 15 pontos do líder no Campeonato Português

O Benfica empatou a segunda partida consecutiva no Campeonato Português. Neste domingo, o time de Jorge Jesus foi até a cidade do Faro, no Algarve, para enfrentar o Farense, e as equipes ficaram no 0 a 0 no Estádio de São Luís. Com o resultado, os Encarnados chegam aos 39 pontos e estão na quarta posição.
Jogando fora de casa, o Benfica criou as melhores chances no primeiro tempo e chegou a assustar os mandantes em chute de Everton Cebolinha, que tabelou com Darwin Núñez e viu o goleiro Rafael fazer boa defesa. O Farense chegou a balançar as redes com Licá, mas o VAR anulou por impedimento.
O segundo tempo seguiu no mesmo panorama da etapa inicial e o Benfica continuou mandando na partida. O clube de Lisboa teve outra grande chance com Rafa, que recebeu lindo passe de Seferovic, mas o goleiro Rafael salvou o Farense mais uma vez.
Na próxima rodada do Campeonato Português, o Benfica encara o Rio Ave, em casa. Antes, porém, o time de Jorge Jesus encara o Arsenal pela Liga Europa. O próximo compromisso do Farense será contra o Famalicão, fora de casa.