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Benfica e Sporting fazem o clássico da última rodada do Português

No estádio da Luz, encarnados disputam o primeiro clássico após o anúncio da contratação de Jorge Jesus. Leões precisam pontuar para garantir o terceiro lugar da competição...
LanceNet

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Publicado em 

24 jul 2020 às 16:17

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 16:17

Crédito: AFP
Neste sábado, Benfica e Sporting se enfrentam em jogo válido pela última rodada do Campeonato Português 2019/20. O confronto será realizado no Estádio da Luz, às 17h15 (horário de Brasília). Este será o primeiro jogo dos encarnados após a contratação do técnico Jorge Jesus, que comandava o Flamengo.
O Benfica está na segunda colocação com 74 pontos e terminará a competição com o vice-campeonato, vendo o rival Porto levantar a taça. O Sporting, por sua vez, está na terceira colocação com 60 pontos, e já garantiu uma vaga na Liga Europa da próxima temporada 2020/21.
No entanto, em caso de derrota, os Leões podem ser ultrapassados pelo Braga, que recebe o campeão Porto. Sendo Asim, o Sporting precisa pontuar para assim assegurar a entrada direta na fase de grupos da Liga Europa, que vale 3 milhões de euros aos cofres do clube.
Na coletiva de Imprensa que antecede o dérbi, o treinador interino do Benfica, Nélson Veríssimo, comentou sobre a chegada de Jesus e avaliou se as contantes mudanças no comando tem tido um efeito negativo no elenco. A apresentação de Jesus deve acontecer após a final da Taça de Portugal, agendada para primeiro de agosto.
- Desejar-lhe novamente felicidades nesta aventura que terá no Benfica, sabendo que o sucesso dele será o de todos os benfiquistas. Aproveito também para lhe desejar feliz aniversário - disse, e completou.
- Levo 16 anos nesta casa e todos os anos entradas e saídas acabam por acontecer, mas, por aquilo que vejo, não sinto os jogadores afetados. É uma situação normal e eles já sabem disso, estão habituados. No que é o dia a dia não vejo nada de anormal, estão a responder com o mesmo empenho - respondeu.

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