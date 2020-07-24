Benfica e Sporting fazem o clássico da última rodada do Português

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Neste sábado, Benfica e Sporting se enfrentam em jogo válido pela última rodada do Campeonato Português 2019/20. O confronto será realizado no Estádio da Luz, às 17h15 (horário de Brasília). Este será o primeiro jogo dos encarnados após a contratação do técnico Jorge Jesus, que comandava o Flamengo.

O Benfica está na segunda colocação com 74 pontos e terminará a competição com o vice-campeonato, vendo o rival Porto levantar a taça. O Sporting, por sua vez, está na terceira colocação com 60 pontos, e já garantiu uma vaga na Liga Europa da próxima temporada 2020/21.

No entanto, em caso de derrota, os Leões podem ser ultrapassados pelo Braga, que recebe o campeão Porto. Sendo Asim, o Sporting precisa pontuar para assim assegurar a entrada direta na fase de grupos da Liga Europa, que vale 3 milhões de euros aos cofres do clube.

Na coletiva de Imprensa que antecede o dérbi, o treinador interino do Benfica, Nélson Veríssimo, comentou sobre a chegada de Jesus e avaliou se as contantes mudanças no comando tem tido um efeito negativo no elenco. A apresentação de Jesus deve acontecer após a final da Taça de Portugal, agendada para primeiro de agosto.

- Desejar-lhe novamente felicidades nesta aventura que terá no Benfica, sabendo que o sucesso dele será o de todos os benfiquistas. Aproveito também para lhe desejar feliz aniversário - disse, e completou.