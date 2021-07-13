Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Benfica contrata o meia João Mário, campeão português pelo rival Sporting na última temporada
futebol

Benfica contrata o meia João Mário, campeão português pelo rival Sporting na última temporada

Jogador de 28 anos rescindiu contrato com a Inter de Milão e assinou sem custos com a equipe de Jorge Jesus. Meia passou ainda por West Ham e Lokomotiv Moscou...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 jul 2021 às 12:28

Publicado em 13 de Julho de 2021 às 12:28

Crédito: Tânia Paulo / SL Benfica
O Benfica anunciou nesta terça-feira a contratação do meio-campista João Mário, de 28 anos, que jogou a última temporada pelo rival Sporting. O atleta chega sem custos para a equipe de Jorge Jesus, após rescindir seu contrato com a Inter de Milão.
+ Confira a tabela e os jogos da Premier League 2021/22João Mário assinou contrato de cinco temporadas com os Encarnados, até o ano de 2026, e é o terceiro reforço do clube lusitano até o momento. Antes dele, os atacantes Gil Dias e Rodrigo Pinho, que antes jogavam em Monaco e Marítimo, respectivamente, acertaram com o time da Luz.
+ Aplicativo "LANCE! Resultados" está disponível para Android e iOS. Baixe agora!
Na temporada 2020/21, João Mário foi peça importante do Sporting, rival do Benfica na capital Lisboa, na conquista do título nacional. Ao todo, o atleta entrou em campo 34 vezes pela Turma do Alvalade, marcou dois gols e deu também duas assistências.
+ Termômetro da Seleção: veja quem decepcionou e quem ganhou pontos durante a Copa América

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

benfica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estresse frequente: 3 impactos na saúde do cérebro
Imagem de destaque
Dia Mundial do Café: 7 benefícios da bebida para a saúde
Imagem de destaque
Homem é assassinado em casa ao tentar escapar de ataque em Jaguaré

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados