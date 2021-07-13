Benfica contrata o meia João Mário, campeão português pelo rival Sporting na última temporada

Crédito: Tânia Paulo / SL Benfica

O Benfica anunciou nesta terça-feira a contratação do meio-campista João Mário, de 28 anos, que jogou a última temporada pelo rival Sporting. O atleta chega sem custos para a equipe de Jorge Jesus, após rescindir seu contrato com a Inter de Milão.

+ Confira a tabela e os jogos da Premier League 2021/22João Mário assinou contrato de cinco temporadas com os Encarnados, até o ano de 2026, e é o terceiro reforço do clube lusitano até o momento. Antes dele, os atacantes Gil Dias e Rodrigo Pinho, que antes jogavam em Monaco e Marítimo, respectivamente, acertaram com o time da Luz.

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Na temporada 2020/21, João Mário foi peça importante do Sporting, rival do Benfica na capital Lisboa, na conquista do título nacional. Ao todo, o atleta entrou em campo 34 vezes pela Turma do Alvalade, marcou dois gols e deu também duas assistências.