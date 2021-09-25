Benfica bate o Vitória de Guimarães e conquista a sétima vitória em sete partidas no Campeonato Português

Crédito: MIGUEL RIOPA / AFP

Segue o líder. O Benfica segue imparável no Campeonato Português, e neste sábado a equipe de Jorge Jesus fez mais uma vítima. Jogando fora de casa, os Encarnados bateram o Vitória de Guimarães por 3 a 1 e conquistaram a sétima vitória em sete partidas. Yaremchuk (duas vezes) e João Mário marcaram para as Águias, enquanto Bruno Duarte fez para os donos da casa.BRILHO UCRANIANOEm boa fase com a camisa do Benfica, o ucraniano Yaremchuk abriu o placar aos 30 minutos de jogo com um belo gol tocando por cobertura depois de passe de Vertonghen. Ainda antes do intervalo, o camisa 15 aproveitou erro da defesa do Vitória de Guimarães e ampliou.

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MAIS UMNo segundo tempo, o Benfica definiu a vitória em contra-ataque fulminante puxado por Rafa Silva, que arrancou do campo de defesa e entregou para João Mário na entrada da área. O camisa 20 bateu com categoria e não deu chances para defesa do goleiro Matous Trmal.

DIMINUIUPouco depois do terceiro gol do Benfica, o Vitória de Guimarães fez o seu de honra para descontar a vantagem. Rochinha sofreu pênalti do brasileiro Lucas Veríssimo e o atacante Bruno Duarte cobrou no meio para converter e diminuiu o marcador.

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