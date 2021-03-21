futebol

Benfica bate o Braga e conquista a quarta vitória seguida no Português

Time de Jorge Jesus vem em bom momento na competição e volta para a terceira colocação do Campeonato Português. Rafa Silva e Seferovic foram os melhores em campo...

Publicado em 21 de Março de 2021 às 19:40

LanceNet

Crédito: MIGUEL RIOPA / AFP
No encerramento da 24ª rodada do Campeonato Português, o Benfica visitou o Braga e o time de Jorge Jesus venceu os comandados de Carlos Carvalhal por 2 a 0. Com o resultado, os Encarnados chegaram aos 51 pontos, conquistaram a quarta vitória consecutiva no torneio e voltaram para o terceiro lugar. Rafa Silva e Seferovic fizeram os gols.
Jogando fora de casa, o Benfica foi superior na primeira etapa. A situação ficou ainda mais fácil quando Fransérgio foi expulso aos 39 minutos após levar o segundo cartão amarelo. Nos acréscimos da primeira etapa, Rafa Silva abriu o placar depois de passe de Seferovic.
O Braga voltou para o segundo tempo disposto a mudar o placar, mas quem balançou as redes novamente foi o Benfica. Os papéis se inverteram e, desta vez, Rafa Silva serviu Seferovic em contra-ataque. O camisa 14 ficou cara a cara com o goleiro Matheus e não desperdiçou.
+ Rafael Toloi convocado para defender a Itália: relembre brasileiros que defenderam outras seleções
O Benfica volta a campo somente no dia 3 de abril, após a pausa para a Data-Fifa, contra o Marítimo, em casa, pelo Campeonato Português. No mesmo dia, o Braga visita o Farense.

