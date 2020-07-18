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Benfica anuncia contratação do técnico Jorge Jesus: 'Bem-vindo, JJ!'

Treinador terá vínculo de três anos com clube português, recebendo um salário
de 3 milhões de euros (aproximadamente R$ 18,5 milhões) líquidos por temporada...
LanceNet

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Publicado em 

17 jul 2020 às 22:34

Publicado em 17 de Julho de 2020 às 22:34

Crédito: Pedro Nunes/AFP
Está encerrada a passagem de Jorge Jesus no Flamengo. Em um comunicado publicado em suas redes sociais, o Benfica anunciou oficialmente a contratação do treinador. O vínculo de Jorge Jesus com o Benfica será de três anos, com o treinador recebendo um salário de 3 milhões de euros (aproximadamente R$ 18,5 milhões) líquidos por temporada. Com ele, irão os seis portugueses de sua comissão técnica. Existe ainda um convite a Márcio Tannure, chefe do departamento médico rubro-negro.
Como Jesus tinha vínculo com o rubro-negro até meados de 2021, o Benfica pagará cerca de 1 milhão de euros (cerca de R$ 6 milhões), valor referente à multa rescisória.

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