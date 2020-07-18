Benfica anuncia contratação do técnico Jorge Jesus: 'Bem-vindo, JJ!'

Está encerrada a passagem de Jorge Jesus no Flamengo. Em um comunicado publicado em suas redes sociais, o Benfica anunciou oficialmente a contratação do treinador. O vínculo de Jorge Jesus com o Benfica será de três anos, com o treinador recebendo um salário de 3 milhões de euros (aproximadamente R$ 18,5 milhões) líquidos por temporada. Com ele, irão os seis portugueses de sua comissão técnica. Existe ainda um convite a Márcio Tannure, chefe do departamento médico rubro-negro.