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Benevenuto revela tristeza com saída de Carli do Botafogo: 'Nem dormi'

Zagueiro lamentou, em entrevista a "BotafogoTV", o capítulo final entre o defensor final e o Alvinegro e relembrou importância do companheiro para sua carreira...
LanceNet

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Publicado em 

24 jun 2020 às 18:41

Publicado em 24 de Junho de 2020 às 18:41

Crédito: Vitor Silva / SS Press / Botafogo
A presença de Joel Carli não será esquecida na rotina do Botafogo nem tão cedo. O zagueiro, que se desligou do elenco no início do mês e negocia os moldes da rescisão, foi o capitão da equipe por mais de um ano. Companheiro de posição, Marcelo Benevenuto revelou, em entrevista dada a "BotafogoTV", na última terça-feira, a lamentação com a saída do argentino.
- Senti muito a perda do Carli. Quando subi para o profissional ele era uma referência, me ensinou todos os atalhos nos jogos, me dava conselhos nos treinos. Um cara da qualidade do Carli, anunciar uma rescisão assim… Fiquei tristão, nem dormi direito. Escutei o áudio dele quase chorando, fiquei tristão por causa dele - afirmou.
Benevenuto, contudo, acredita que o Botafogo possui jogadores para repor a saída de Carli. Assim como ele, todas as opções para esta vaga são criados em General Severiano, as categorias de base do clube.
- Acredito que o Botafogo tem grandes zagueiros na base. Vou procurar ajudar meus companheiros, o Kanu tem se destacado nos jogos que tem feito, estão subindo os garotos Wesley, Sousa… Vou dar força a eles também. Sinto-me preparado para essa responsabilidade - revelou.
Benevenuto é um dos destaques do Botafogo na temporada, com dez jogos disputados. O jogador de 24 anos provavelmente será titular de Paulo Autuori no retorno do Botafogo ao Campeonato Carioca, no próximo domingo, contra a Cabofriense.E MAIS:Em rede social, Rhuan comemora retorno aos treinos no BotafogoBotafogo: Matheus Nascimento inicia jornada como profissionalBotafogo aceita decisão do STJD, mas critica retorno dos jogosBotafogo homenageia vítimas de Covid-19 no país: 'Não é hora de jogar’Montenegro, sobre Cícero: 'É um salário que Botafogo não pode pagar' E MAIS:

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