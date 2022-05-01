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Bem-vindo, Luís Castro! Técnico comanda Botafogo no campo pela primeira vez no Nilton Santos

Fora contra o Corinthians por questões burocráticas, português estreará na beira do gramado em casa em Botafogo x Juventude, neste domingo...

Publicado em 01 de Maio de 2022 às 05:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 mai 2022 às 05:00
Há expectativa por parte da torcida do Botafogo. Os ingressos para o jogo contra o Juventude, às 11h deste domingo pela 4ª rodada do Brasileirão, foram esgotados na quarta-feira - e posteriormente a carga extra. O duelo também será especial para Luís Castro: será a "estreia" do técnico no Estádio Nilton Santos. A partida terá transmissão em tempo real no site do LANCE!.+ Adversário do Botafogo, Juventude tem problemas na defesa e desfalques no comando do ataque
O comandante não esteve à beira do campo contra o Corinthians, na estreia do campeonato, por ainda não ter o visto de trabalho internacional. O português acompanhou o duelo de um camarote e ficou proibido de ocupar a área do gramado naquela tarde.
Agora é para valer. Desde então, foram duas vitórias e um empate sentindo a equipe e a energia do campo "na pele". Luís Castro cobra, grita e conversa muito com os auxiliares durante as partidas. Ele terá a primeira oportunidade de fazê-lo no Estádio Nilton Santos.
+ VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO
A "Família Botafogo", expressão que o português tem utilizado com frequência para criar um vínculo de união, também engloba a torcida. O comandante terá esse contato inicial dentro do estádio com a torcida. A expectativa da diretoria é por um público acima de 35 mil pessoas, o que representaria um dos dez maiores da história do Estádio Nilton Santos.
O Glorioso tem quatro pontos conquistados em três partidas no torneio, com uma vitória, um empate e uma derrota até aqui.
Crédito: LuísCastroéotreinadordoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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