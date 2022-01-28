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Belo Horizonte exigirá comprovante de vacina e teste negativo de Covid-19 para eventos e jogos de futebol

A partir de 31 de janeiro, todos os eventos públicos na capital mineira terão a necessidade de comprovação de vacinas e testes negativos para combater o avanço da ômicron...

Publicado em 28 de Janeiro de 2022 às 15:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jan 2022 às 15:49
A Prefeitura de Belo Horizonte vai exigir a partir desta segunda-feira ,31 de janeiro, que todos os eventos realizados na cidade só liberem a entrada das pessoas com a comprovação de testes negativos de Covid-19 e comprovante de vacinação. A regra foi anunciada pelo prefeito Alexandre Kalil (PSD) para conter o avanço da Covid-19.
-O que a gente está pedindo é teste e comprovante de vacina, não é [um] ou [outro], não. Quem não conseguir testar não vai poder ir a lugar nenhum que seja um evento-disse Kalil.
Kalil ainda disse que a regra é para qualquer evento público.
-Festas? Casamentos? Jogos de futebol? Shows? Espetáculos? Vale para qualquer tipo de evento- completou. -É responsabilidade dos organizadores dos eventos conferir os exames e os cartões de vacinação como condição para o acesso ao evento- disse. O decreto com os protocolos foi publicado no Diário Oficial do Município desta sexta-feira,28, segundo a prefeitura.
Brasil x Paraguai​A PBH exigirá testes negativos para os torcedores que forem ver o jogo entre Brasil e Paraguai, válido pelas eliminatórias, marcado para terça-feira, 1º de fevereiro, no Mineirão.
O duelo da seleção terá capacidade máxima, diferente do Campeonato Mineiro, que definiu limite de público para 20 mil pessoas, o jogo da seleção brasileira vai poder contar com a capacidade máxima do estádio.
-Nós vamos seguir os protocolos definidos pela CBF- disse o secretário Municipal de Saúde, Jackson Machado.
Crédito: OjogodaSeleçãoBrasileiracomoParaguaiteráexigênciasdetestesnegativosevacinascontraaCovid-19-(Foto:LuizaSá/LANCE!

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