Belenenses x Benfica: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Português

Neste sábado, o Belenenses vai enfrentar o Benfica em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Português. A equipe da casa precisa de uma vitória para sair da zona e avançar na tabela. Enquanto o time do técnico Jorge Jesus busca mais uma vitória para tentar assumir o topo da liga. O confronto, no Centro Desportivo Nacional de Jamor, está marcado para às 17h30.> Confira a classificação da Primeira Liga

BELENENSESEm seu último compromisso, a equipe venceu por 5 a 3 o Caldas, pela Taça de Portugal. Agora, o Belenenses tem um jogo contra um adversário superior, mas vai em busca de um resultado para sair da zona de rebaixamento.

BENFICAA equipe empatou com o Barcelona no Camp Nou, na rodada passada da Champions League. O Benfica ocupa a terceira colocação do Campeonato Português e está apenas um ponto atrás do vice-líder e do líder, Sporting e Porto, respectivamente. Com isso, se vencer, o time pode assumir a liderança, dependendo também dos tropeços dos líderes da liga.FICHA TÉCNICA

Belenenses x BenficaCampeonato Português - 12ª rodada

Data e horário: 27/11/2021, ás 17h30Local: Centro Desportivo Nacional de Jamor, em Oeiras (POR)Onde assistir: ESPN e Star+

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BELENENSES (Técnico: Filipe Cândido) Luiz Felipe; Tomás Ribeiro, Danny e Yohan Tavares; Carraça, Phete, Lukovic e Calila; Pedro Nuno, Abel Camará e Chima.

BENFICA (Técnico: Jorge Jesus)Vlachodimos; Almeida, Otamendi e Vertonghen; Gilberto, Weigl, João Mário e Álex Grimaldo; Rafa, Everton e Yaremchuk.