Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Bayern de Munique x Barcelona: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Champions League
futebol

Bayern de Munique x Barcelona: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Champions League

Barcelona precisa da vitória para depender apenas de si para avançar às oitavas de final da Liga dos Campeões, enquanto clube alemão, já clássificado, tem cinco baixas...
LanceNet

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 13:56

Com a liderança assegurada, o Bayern de Munique recebe o Barcelona nesta quarta-feira, às 17h (horário de Brasília), pela Champions League. O clube catalão precisa derrotar os bávaros na Alemanha para garantir a vice-liderança do Grupo E e avançar às oitavas de final sem depender do resultado do Benfica.DEPENDE DE SIApesar da possibilidade de eliminação na Champions League ainda na fase de grupos, o Barcelona depende apenas de si para avançar às oitavas de final. A equipe de Xavi deve vencer o Bayern por qualquer placar e não precisar secar o Benfica em busca de um lugar entre os 16 melhores clubes da Europa.
> Veja a tabela da Champions League
BAIXAS IMPORTANTES​Por conta de lesões e da Covid-19, o Bayern de Munique não irá contar com Goretzka, Kimmich, Sabitzer, Choupo-Moting e Gnabry, segundo confirmou o técnico Julian Nagelsmann em coletiva. Com isso, o comandante terá poucas opções para mexer na equipe e o trabalho do Barcelona pode ser facilitado.
FICHA TÉCNICA:Bayern de Munique x Barcelona
Data e horário: 8/12/2021, às 17h (de Brasília)Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)Onde assistir: TNT e HBO Max
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Julian Nagelsmann)Neuer; Pavard, Sule, Hernández e Richards; Roca, Tolisso; Coman, Muller e Sané; Lewandowski
Desfalques: Leon Goretzka, Serge Gnabry e Marcel Sabitzer (machucados). Josshua Kimmich e CHoupo-Moting (Covid-19)
BARCELONA (Técnico: Xavi)Ter Stegen; Dest, Araújo, Pique e Alba; González, Busquets e De Jong; Dembélé, Depay e Coutinho
Desfalques: Ansu Fati, Gavi, Martin Braithwaite, Sergio Aguero, Pedri e Sergi Roberto (machucados)
Crédito: Naida,BayernnãotomouconhecimentoederrotouoBarcelonanoCampNou(Foto:LLUISGENE/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barcelona bayern de munique
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Maestro do ES representará o Brasil em competição musical na Europa
Imagem de destaque
Lewis Hamilton posta vídeo com Kim Kardashian e volta a alimentar rumores de romance
Imagem de destaque
Como o Paquistão ajudou a mediar cessar-fogo entre EUA e Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados