Bayern de Munique x Barcelona: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Champions League

Com a liderança assegurada, o Bayern de Munique recebe o Barcelona nesta quarta-feira, às 17h (horário de Brasília), pela Champions League. O clube catalão precisa derrotar os bávaros na Alemanha para garantir a vice-liderança do Grupo E e avançar às oitavas de final sem depender do resultado do Benfica.DEPENDE DE SIApesar da possibilidade de eliminação na Champions League ainda na fase de grupos, o Barcelona depende apenas de si para avançar às oitavas de final. A equipe de Xavi deve vencer o Bayern por qualquer placar e não precisar secar o Benfica em busca de um lugar entre os 16 melhores clubes da Europa.
BAIXAS IMPORTANTESPor conta de lesões e da Covid-19, o Bayern de Munique não irá contar com Goretzka, Kimmich, Sabitzer, Choupo-Moting e Gnabry, segundo confirmou o técnico Julian Nagelsmann em coletiva. Com isso, o comandante terá poucas opções para mexer na equipe e o trabalho do Barcelona pode ser facilitado.
FICHA TÉCNICA:Bayern de Munique x Barcelona
Data e horário: 8/12/2021, às 17h (de Brasília)Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)Onde assistir: TNT e HBO Max
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Julian Nagelsmann)Neuer; Pavard, Sule, Hernández e Richards; Roca, Tolisso; Coman, Muller e Sané; Lewandowski
Desfalques: Leon Goretzka, Serge Gnabry e Marcel Sabitzer (machucados). Josshua Kimmich e CHoupo-Moting (Covid-19)
BARCELONA (Técnico: Xavi)Ter Stegen; Dest, Araújo, Pique e Alba; González, Busquets e De Jong; Dembélé, Depay e Coutinho
Desfalques: Ansu Fati, Gavi, Martin Braithwaite, Sergio Aguero, Pedri e Sergi Roberto (machucados)