futebol

Bayern de Munique vence o Borussia Dortmund e é campeão da Bundesliga

Gnabry, Lewandowski e Musiala marcaram e garantiram o título para a equipe; Emre Can diminuiu para o Dortmund
Publicado em 23 de Abril de 2022 às 15:27

LanceNet

O Bayern de Munique venceu o Borussia Dortmund por 3 a 1 e se tornou campeão da Bundesliga com três rodadas de antecedência. Os bávaros conquistaram o título pelo 10º ano consecutivo. O Bayern controlou o jogo e foi efetivo nos erros defensivos do rival.> Veja a tabela da Bundesliga
CAMPEÃO!Com a vitória, o Bayern de Munique se tornou Campeão da Bundesliga 2021/2022 com três rodadas de antecedência. Isto porque restam nove pontos em disputa e o Borussia Dortmund ficou 12 pontos atrás dos bávaros.
GOLAÇO DE GNABRYO Bayern de Munique abriu o placar cedo com um golaço de Gnabry. Aos 15 minutos, Kimmich cobrou escanteio na cabeça de Goretzka, que escorou para Gnabry, que veio de trás, dominar e acertar um belo chute da entrada da área.
LEWA MARCA!O jogo estava bem equilibrado, mas após o gol do Bayern de Munique, o Borussia Dortmund se desorganizou. Dessa forma, a equipe ampliou a vantagem no placar. Aos 34 minutos, Müller recebeu no meio e enfiou para Lewandowski, que saiu de cara para o goleiro e marcou o segundo do jogo.
DORTMUND DIMINUI!Na volta do intervalo, o Bayern seguiu melhor em campo, mas o Borussia Dortmund conseguiu marcar para poder sonhar ainda no jogo. Aos sete minutos, Reus foi derrubado na área e o árbitro marcou o pênalti. Emre Can converteu a cobrança.

