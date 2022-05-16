Bayern de Munique não planeja liberar Lewandowski antes do fim do contrato

O Bayern de Munique promete fazer jogo duro na saída de Lewandowski. O atacante já manifestou o interesse em sair, mas ainda tem contrato até junho de 2023. Em entrevista na festa do título neste domingo, o CEO do clube, Oliver Kahn, revelou que o polonês vai seguir na equipe até o fim do vínculo acordado.
- Ele tem contrato até 2023. Ele vai cumprir o contrato dele. Basta! Nenhum jogador está acima do Bayern. Qualquer um que fizer um contrato com o Bayern de Munique precisa saber o que faz - disse o ex-goleiro.
No último sábado, Lewandowski declarou após a partida contra o Wolfsburg que este pode ter sido o último jogo dele pelo Bayern de Munique. Na semana passada, o jornal ‘Bild’ revelou que o atacante teria ficado irritado com a diretoria por ‘não medir esforços’ pela contratação de Haaland, que foi para o Manchester City.
O Barcelona é o principal clube interessado em Lewandowski. O atacante de 33 anos marcou 50 gols e sete assistências em 46 jogos na atual temporada.