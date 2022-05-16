futebol

Bayern de Munique não planeja liberar Lewandowski antes do fim do contrato

Atacante tem contrato até junho de 2023, mas já despertou o interesse em sair do clube; CEO comentou sobre a possível saída do jogador
...

Publicado em 16 de Maio de 2022 às 08:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 mai 2022 às 08:31
O Bayern de Munique promete fazer jogo duro na saída de Lewandowski. O atacante já manifestou o interesse em sair, mas ainda tem contrato até junho de 2023. Em entrevista na festa do título neste domingo, o CEO do clube, Oliver Kahn, revelou que o polonês vai seguir na equipe até o fim do vínculo acordado.+ Atlético de Madrid decide não renovar contrato de Suárez, que deixará o clube espanhol de graça
- Ele tem contrato até 2023. Ele vai cumprir o contrato dele. Basta! Nenhum jogador está acima do Bayern. Qualquer um que fizer um contrato com o Bayern de Munique precisa saber o que faz - disse o ex-goleiro.
No último sábado, Lewandowski declarou após a partida contra o Wolfsburg que este pode ter sido o último jogo dele pelo Bayern de Munique. Na semana passada, o jornal ‘Bild’ revelou que o atacante teria ficado irritado com a diretoria por ‘não medir esforços’ pela contratação de Haaland, que foi para o Manchester City.
O Barcelona é o principal clube interessado em Lewandowski. O atacante de 33 anos marcou 50 gols e sete assistências em 46 jogos na atual temporada.
Crédito: Lewandowski segue com futuro indefinido (Foto: RONNY HARTMANN/AFP

Tópicos Relacionados

bayern de munique
Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Prisão de artista por esculturas feitas há 15 anos revela novos extremos da censura na China
Imagem BBC Brasil
Trump diz que vai estender cessar-fogo com Irã e manter bloqueio no Estreito de Ormuz
Segundo a Guarda Civil Municipal, o homem é suspeito de arrombar o estabelecimento e levar um notebook, um celular, máquinas de cartão e acessórios eletrônicos.
Dupla é detida após furto a loja no centro de Linhares

