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8 a 2

Bayern de Munique massacra o Barcelona e vai à semifinal da Liga dos Campeões

O time alemão ignorou a presença de Messi e cia e aplicou um avassalador 8 a 2 no time catalão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 18:07

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 18:07

Lewandowski deixou sua marca na goleada
Lewandowski deixou sua marca na goleada Crédito: Bayern/Divulgação
Pelas quartas de final da Liga dos Campeões, o Bayern de Munique goleou o Barcelona por 8 a 2. Muller e Coutinho, duas vezes cada, Perisic, Gnabry, Kimmich e Lewandowski marcaram os gols dos bávaros, enquanto Alaba, contra, e Suárez, diminuiram para os catalães.

PASSEIO 

O Bayern de Munique fez uma partida arrasadora. Os bávaros fizeram quatro gols em 31 minutos de partida e foram para o intervalo com 4 a 1 no placar.

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DESTAQUES 

Thomas Muller faz mais uma grande temporada. O alemão marcou dois gols na vitória do Bayern de Munique e teve uma ótima atuação em campo. 
Coutinho saiu do banco aos 30 minutos do segundo tempo. O brasileiro entrou, deu uma assistência para o gol de Lewandowski e também balançou as redes duas vezes. Grande atuação do ex-Vasco. 
Alphonso Davies fez uma partida enorme. O canadense fez uma linda jogada em cima de Semedo e tocou para Kimmich marcar o quinto gol bávaro.

MESSI ESTAVA EM CAMPO?

Lionel Messi tentou, criou boas oportunidades, fez boas jogadas, mas não conseguiu converter em gols. Ele foi quem lançou Jordi Alba no gol de Luis Suárez. 
Quique Setién não deve resistir à eliminação do Barcelona. O treinador tomou uma das piores goleadas da história do clube catalão e da Liga dos Campeões. Messi já havia mostrado descontentamento com o comandante.

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