Bayern de Munique massacra o Barcelona e vai à semifinal da Liga dos Campeões

Lewandowski deixou sua marca na goleada Crédito: Bayern/Divulgação

Pelas quartas de final da Liga dos Campeões, o Bayern de Munique goleou o Barcelona por 8 a 2. Muller e Coutinho, duas vezes cada, Perisic, Gnabry, Kimmich e Lewandowski marcaram os gols dos bávaros, enquanto Alaba, contra, e Suárez, diminuiram para os catalães.

PASSEIO

O Bayern de Munique fez uma partida arrasadora. Os bávaros fizeram quatro gols em 31 minutos de partida e foram para o intervalo com 4 a 1 no placar.

DESTAQUES

Thomas Muller faz mais uma grande temporada. O alemão marcou dois gols na vitória do Bayern de Munique e teve uma ótima atuação em campo.

Coutinho saiu do banco aos 30 minutos do segundo tempo. O brasileiro entrou, deu uma assistência para o gol de Lewandowski e também balançou as redes duas vezes. Grande atuação do ex-Vasco.

Alphonso Davies fez uma partida enorme. O canadense fez uma linda jogada em cima de Semedo e tocou para Kimmich marcar o quinto gol bávaro.

MESSI ESTAVA EM CAMPO?

Lionel Messi tentou, criou boas oportunidades, fez boas jogadas, mas não conseguiu converter em gols. Ele foi quem lançou Jordi Alba no gol de Luis Suárez.