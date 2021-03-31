Bayern de Munique descarta chegada de Haaland

O Bayern de Munique não tem interesse na contratação de Haaland na próxima temporada. Em entrevista ao “Sport Bild”, Rummenigge, dirigente do clube bávaro, não vê a necessidade da chegada do norueguês por conta da presença de Robert Lewandowski no elenco. O polonês foi eleito o melhor jogador de futebol na última época.- Não sei de onde vem os rumores. A única coisa que posso dizer é que temos o melhor jogador do mundo na posição. Lewandowski tem contrato até 2023 e estou convencido de que, tendo em conta sua profissionalidade, como treina e cuida do seu corpo, não será seu final aqui.