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Bayern de Munique descarta chegada de Haaland

Dirigente alemão diz que não há necessidade da chegada do norueguês por conta da presença de Lewandowski, eleito melhor jogador do mundo da última temporada...

Publicado em 31 de Março de 2021 às 09:33

LanceNet

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Publicado em 

31 mar 2021 às 09:33
Crédito: MATTHIAS BALK / POOL / AFP
O Bayern de Munique não tem interesse na contratação de Haaland na próxima temporada. Em entrevista ao “Sport Bild”, Rummenigge, dirigente do clube bávaro, não vê a necessidade da chegada do norueguês por conta da presença de Robert Lewandowski no elenco. O polonês foi eleito o melhor jogador de futebol na última época.- Não sei de onde vem os rumores. A única coisa que posso dizer é que temos o melhor jogador do mundo na posição. Lewandowski tem contrato até 2023 e estou convencido de que, tendo em conta sua profissionalidade, como treina e cuida do seu corpo, não será seu final aqui.
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O Manchester City aparece como o maior interessado na contratação de Haaland na próxima temporada. No entanto, a operação é complicada, uma vez que o centroavante possui contrato com o Dortmund e a equipe alemã não pensa em se desfazer do atacante. O Real Madrid também pensa na chegada do norueguês.

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