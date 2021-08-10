Bayern de Munique admite interesse em contratação de Haaland

Hasan Salihamidzic, diretor esportivo do Bayern de Munique, admitiu que o clube tem interesse na contratação de Haaland, em entrevista ao "Sport1". O atual campeão da Bundesliga conta com Lewandowski até 2023, mas deve pensar em um substituto a partir da próxima temporada.- Haaland é um jogador do primeiro nível que provavelmente todo mundo quer. É lógico que estamos buscando. Do contrário, seríamos completos amadores.
Aos 32 anos, Lewandowski vive seu melhor momento na carreira após duas temporadas com números extraordinários com a camisa nove dos bávaros. No entanto, o nome do polonês já foi especulado no Chelsea e no Real Madrid nesta janela de transferências.
Em 2022, quando o artilheiro estiver com apenas mais um ano de contrato, é possível que o Bayern busque uma saída para o atleta. Em compensação, a chegada de Haaland manteria o nível do ataque, além de renovar o setor com um nome bem mais novo.