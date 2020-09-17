Bateria antiaérea do Palmeiras funciona na altitude

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Quarenta e um. Esse foi o total de bolas levantadas na área do Palmeiras pela equipe do Bolívar, nessa quarta-feira. Praticamente a única arma dos bolivianos na tentativa de vencer os brasileiros na altitude. É bem verdade que o gol único dos donos da casa, anotado por Riquelme, nasceu dessa forma. No entanto, no geral, a defesa alviverde se portou bem, segurando o 2 a 1.

Dos 41 cruzamentos tentados pelo Bolívar, apenas nove (22%) foram completados. A grande maioria dos duelos aéreos foram vencidos pela dupla Gustavo Gómez e Luan. O paraguaio levou a melhor em quatro das quatro disputas, enquanto que o brasileiro ganhou três de quatro, segundo dados do Sofascore. Os dois ainda somaram 21 cortes defensivos, sendo 11 de Gómes e 10 de Luan. Gustavo agora é o 5º jogador da competição com mais cortes (17).

Outro que foi importante defensivamente foi Matias Viña. Discreto no apoio, o lateral-esquerdo esteve seguro na marcação, terminando a partida com quatro desarmes, quatro interceptações, dois cortes defensivos, um chute bloqueado e apenas um drible sofrido. O uruguaio, inclusive, se tornou o 3º maior ladrão de bolas dessa Libertadores, com 14 desarmes efetuados.

NÚMEROS DE DESTAQUE NO JOGO:- Dados do Sofascore

Gustavo Gómez:100% de duelos vencidos no chão (4/4)100% de duelos vencidos no alto (4/4)11 cortes

Luan:75% de duelos vencidos no alto (3/4)50% de duelos vencidos no chão (2/4)10 cortes2 desarmes2 chutes travados