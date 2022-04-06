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Bastidores quentes: Marcos Braz tem reunião com conselheiros por 'mais profissionalismo' no Flamengo

Já nesta quinta, atletas se reunirão com membros de torcidas organizadas no Ninho...
LanceNet

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Publicado em 

06 abr 2022 às 16:13

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 16:13

Nesta quarta-feira, em meio a questionamentos sobre a gestão do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, Marcos Braz, se reunirá com conselheiros que cobraram "mais profissionalismo" ao departamento de futebol do clube, em carta protocolada por 60 membros nos poderes do Rubro-Negro, sem participação de grupos políticos.Vice-presidente de futebol do Fla, Braz não viajou a Lima, local da estreia rubro-negra na Libertadores na última terça-feira, e ficou no Rio para contornar divergências e implementar reformulações na pasta. A previsão é que a reunião com sócios e conselheiros ocorra na noite de hoje.
Jogadores, dirigentes e comissão técnica de Paulo Sousa. O clima nos bastidores, no geral, é quente. Não à toa, Marcos Braz alinhavou um encontro entre um grupo de atletas, entre eles, Diego Ribas, Gabigol e David Luiz, e membros de torcidas organizadas a fim de esclarecer desavenças no dia a dia no Ninho do Urubu. A conversa será nesta quinta.
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Já a respeito da carta por "mais profissionalismo" de cima para baixo no clube, confira o conteúdo na íntegra:
"No dia 31 de março, o Flamengo publicou o balanço referente ao ano de 2021: uma receita bruta superior a R$ 1 bilhão, e um recorde para o futebol brasileiro, com um superávit de R$ 177,6 milhões, o maior superávit contábil da história do Clube. Porém, os resultados em campo estão muito aquém da maior folha salarial da América Latina e de um CT excepcional. E por mais que o futebol seja imprevisível, depois da perda do título de ontem, contra um time lidando com gravíssimos problemas financeiros e uma estrutura muito inferior a nossa, evidenciam a necessidade de uma ampla reestruturação no departamento de futebol.
Essa necessidade já se esboçava em 2020, e foi infelizmente protelada. Mas, depois da derrota de ontem, não podemos mais perder um dia sequer; precisamos reorganizar, reformular, o futebol do Flamengo. Portanto, pedimos uma reunião para ficarmos a par do que será feito de agora em diante. Precisamos que a gestão profissional das finanças seja também adotada no futebol.
Precisamos das pessoas mais qualificadas e experientes do mercado para trabalhar no Clube. Precisamos de um acompanhamento psicológico permanente, não somente como suporte para os atletas, mas como parte motivacional, importante trabalho mais do que comprovado em inúmeros clubes europeus.
Precisamos analisar se existem desavenças no vestiário e, se necessário, reavaliar os contratos de alguns jogadores. Senhores, que a derrota de ontem seja um wake up call. Que a derrota de ontem seja, não o triste fim de um melancólico campeonato, mas o início de uma nova era no Futebol do Clube de Regatas do Flamengo, permeado por profissionalismo, compromisso e excelência".
Crédito: MarcosBrazeBrunoSpindel,VPdefutebolediretordapastanoFlamengo(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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