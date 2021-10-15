Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Bastidores: Galiotte aparece por pressão, mas ignora pautas de Abel

Presidente havia optado pelo silêncio, mas sentiu-se obrigado a se pronunciar...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 out 2021 às 12:00

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 12:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte, concedeu entrevista exclusiva ao ge nesta quarta-feira (13) e comentou a respeito da má fase do clube. Embora preferisse o silêncio, o mandatário sentiu-se impelido a se pronunciar em função do aumento da pressão externa sobre a gestão.Esse é o padrão de conduta adotado por Galiotte desde o início do mandato. Mesmo com a chegada de Abel Ferreira, o cenário permaneceu o mesmo, fazendo com que o treinador tivesse que defender o time sozinho nos momentos de crise.
Dessa vez, a situação é ainda mais delicada visto que o Verdão não vence há sete jogos e já não tem mais perspectivas de título no Brasileirão. Todas as fichas estão na final da Libertadores, que será disputada no dia 27 de novembro, próxima à eleição presidencial no Palmeiras.
Galiotte decidiu se pronunciar somente porque não viu outra alternativa e, então, defendeu a permanência do técnico ao menos até o final do mandato. Apesar das críticas de parte da imprensa e da torcida em relação ao trabalho do português, dentro do clube ele parece ter segurança para seguir no cargo.Ainda assim, o presidente não faz questão de defender as bandeiras levantadas pelo treinador. As críticas quanto ao calendário e à arbitragem direcionadas por Abel têm sido ignoradas pela diretoria alviverde, que optou por apoiá-lo internamente.
O conforto de evitar a exposição da imagem, no entanto, chocou-se com a pressão da oposição, que se fez valer da situação para obrigá-lo a ir a público.
Nesse caso, ele apenas garantiu a declaração e evitou importunos acerca da responsabilidade sobre o mau momento do Palmeiras. Enquanto comissão técnica e jogadores atribuem a crítica a si próprios, o dono do mais alto cargo do clube parece, a todo custo, querer fugir da questão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Quem é o ex-aliado de Orbán que pode tirar premiê da Hungria do poder após 16 anos
Imagem de destaque
O castelo de 250 quartos de família bilionária que conta como foi a Era Dourada dos EUA
Imagem de destaque
'Chinamaxxing': moda de beber água quente de manhã realmente faz bem à saúde?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados