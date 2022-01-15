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Bastidores: entenda por que Luís Oyama não permanece no Botafogo

Botafogo até preparou um segunda proposta para enviar ao Mirassol por Oyama, mas ela não foi aprovada pelo próprio clube carioca
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LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 jan 2022 às 05:00

Publicado em 15 de Janeiro de 2022 às 05:00

O Botafogo não contará com Luís Oyama para a temporada 2022. O volante estava emprestado pelo Mirassol ao Alvinegro até o fim do ano passado, mas não houve negócio para que o camisa 5 permanecesse no Rio de Janeiro. Abaixo, o LANCE! mostra a cronologia dos fatos e explica por que Oyama seguirá no Leão.> A 'Queda da Bastilha' alvinegra: como o botafoguense reagiu à venda da SAFInicialmente, vale lembrar que havia uma cláusula contratual no empréstimo que poderia ajudar o Botafogo a manter Oyama por mais tempo no clube. O Alvinegro tinha, durante o período de empréstimo, uma preferência para igualar qualquer proposta pelo volante e conversar com o Mirassol sobre o jogador.
O Botafogo, todavia, realizou apenas uma proposta ao Mirassol para comprar Luís Oyama antes do prazo de vencimento da prioridade de compra. No entanto, como o L! adiantou, a oferta representou menos de 30% do total que o clube paulista esperava receber pelo atleta.
Após dia 31 de dezembro, data de vencimento da prioridade de compra por Oyama, o Botafogo solicitou mais dez dias para enviar uma nova proposta. Contudo, até o dia 13 de janeiro, isto é, a última quinta-feira, o clube carioca não procurou o Mirassol ou o estafe do atleta para oficializar uma oferta.
Posteriormente, o Alvinegro informou aos representantes de Oyama que a segunda proposta que seria feita pelo jogador não foi aprovada pelo próprio clube. Assim, o ciclo do volante em General Severiano chegou ao fim. Ele deixa o o Botafogo com 31 jogos, dois gols, duas assistências e o título do Campeonato Brasileiro da Série B.O jogador já até se despediu do Glorioso nas redes sociais. Ainda durante a disputa do Brasileirão, os pais do meio-campista afirmaram que a vontade dele era de permanecer no Botafogo. De fato, ele estava adaptado e era querido por praticamente todo o plantel.
No fim de 2021, Oyama divulgou um comunicado na imprensa afirmando que a permanência dependia "exclusivamente do Botafogo". Como foi visto, a coisa também precisava da anuência do Mirassol para andar a um caminho positivo, o que não aconteceu.
De volta ao clube que o revelou, Oyama, inclusive, já participou de ações nas redes sociais do Mirassol. Ele vai jogar o Campeonato Paulista pelo Leão.
Crédito: LuísOyamajásereapresentouaoMirassol(Foto:VítorSilva/Botafogo

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