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Bastidores do Corinthians: Sylvinho cobra elenco corinthiano de 'construir suas vitóras'

Autor do gol que deu o 1 a 0 ao Timão contra o Américo-MG, neste domingo (6), Fábio Santos cobrou 'mudança de postura' dos seus companheiros...
LanceNet

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Publicado em 

07 jun 2021 às 14:12

Publicado em 07 de Junho de 2021 às 14:12

Crédito: Reprodução/Corinthians TV
‘Construir a vitória’, esse foi o lema deixado pelo técnico Sylvinho ao elenco do Corinthians, após o triunfo por 1 a 0 contra o América-MG, em Belo Horizonte, no último domingo (6), pela segunda rodada do Brasileirão.
A frase foi levada pelo treinador tanto antes, quanto depois da partida contra o Coelho, que marcou a primeira vitória corinthiana sob o comando do novo técnico.
>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos do Corinthians>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!– Parabéns para todos, desfrutem da vitória, vocês correram muito, se dedicaram muito, não esqueçam uma coisa: vamos construir o nosso resultado, vamos continuar buscando, dentro ou fora. Parabéns a todos, desfrutem da vitória e vamos nos preparados. Obrigado por todos que entraram, desculpa aqueles que não entraram, mas vão entrar. Quieto, silêncio, concentrado e perna forte – disse no vestiário, registrado pela Corinthians TV.
Antes de marcar o gol que deu a vitória para o Timão contra o América-MG, o lateral-esquerdo Fábio Santos cobrou uma mudança de postura do elenco, que vinha de dua derrotas consecutivas.
– A partir de hoje uma mudança de postura, uma mudança de resultado, tem qualidade pra c... nesse elenco aqui, vamos acreditar mais na frente, nos companheiros.
O preparador físico corinthiano, Flávio de Oliveira, também levou a sua palavra para os jogadores, antes da partida, na Arena Independência.
– É muito importante, a gente vive isso muito, mais do que a nossa família. Então, olhem um para o outro e joguem para vocês, mas para o companheiro que está do lado. Vamos jogar pra c..., vamos deixar nada lá dentro. Mas na loucura ninguém vai ganhar o jogo. Joguem futebol, organizadinho, compete, compete, compete, luta e se impõe la dentro. Tranquilo, organizado. Vale a pena pagar o preço e vamos pagar.
O elenco do Timão se reapresentará já nesta segunda-feira (7), com enfoque no próximo compromisso, nesta quarta-feira (9), às 21h30, contra o Atlético-GO, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

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