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Bastidores do Corinthians: Fábio Santos brinca com Mandaca após primeiro gol como profissional: 'Base mais chorona do Brasil'

Meia se emocionou após balançar as redes pela primeira vez, em sua estreia pelo Timão e garantindo a vitória por 2 a 1, contra o Novorizontino...

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 17:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mai 2021 às 17:53
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
“A base mais chorona do Brasil”, foi o que disse o experiente lateral do Corinthians, Fábio Santos, após abraçar o meia Mandaca, que, ás lágrimas, comemorava o gol da vitória corintiana por 2 a 1 sobre o Novorizontino, neste domingo (9), pela 12ª rodada do Paulistão, na Neo Química Arena.
E foi chorando que o jovem paraibano, de 19 anos, discurso com o elenco no vestiário, após marcar o seu primeiro tento e em sua estreia como profissional, no Timão.
Recebido com palmas no vestiário, o garoto teve o direito à palavra dado pelo técnico Vagner Mancini, que, depois, brincou, dizendo que o corte de cabelo, que fez parte do “batismo de integração” de Mandaca ao time principal, na véspera do jogo, pesou para o gol marcado. - Quero agradecer primeiramente a Deus, segundo a todos vocês que sempre estiveram comigo. Agradecer ao Flávio de Oliveira, que sempre estava comigo ali e disse que minha hora iria chegar, e chegou – registrou a Corinthians TV a homenagem especial do jogador ao preparador físico corintiano.
Para dar um gosto especial, o gol contra o Novorizontino foi marcado no Dia das Mães, e o meia fez questão em dedicar o feito à dele.
- Muita coisa passou pela minha cabeça, principalmente as dificuldades que só eu e a minha mãe sabemos o que passamos, sou muito feliz hoje. Agradecer primeiramente a Deus e em segundo a minha mãe, que estava me apoiando, não só ela, como a minha namorada – falou Mandaca à Corinthians TV.
Revelado pelo Clube Sportivo Paraibano, o meia, que também joga como lateral, chamou a atenção do Corinthians, que inicialmente o contratou por empréstimo, para as categorias de base, mas ainda esse ano exerceu a compra em definitivo de 70% dos diretos do atleta.
>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogos do Corinthians

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