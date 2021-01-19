Bastidores da volta: Felipe Melo compenetrado e Palmeiras arrojado

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Felipe Melo voltou a ser relacionado para um jogo do Palmeiras na goleada sobre o Corinthians por 4 a 0, nesta segunda-feira (18), após 70 dias da fratura sofrida no tornozelo esquerdo diante do Vasco, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro.

O prazo de recuperação previsto para este tipo de problema é de quatro meses e o capitão retornou a 12 dias da final da Copa Libertadores da América contra o Santos, no Maracanã. Aos 37 anos, Melo é motivo de exemplo pela dedicação e pessoas que participaram da recuperação dizem que o atleta é muito compenetrado.

Para voltar antes do prazo, ele realizou tratamento em três períodos e fez questão de participar de momentos importantes do elenco durante jogos eliminatórios no Allianz Parque por Copa do Brasil e Libertadores.A volta antecipada só foi possível também pelo trabalho em conjunto dos profissionais do Núcleo de Saúde e Performance e da estrutura oferecida na Academia de Futebol. Isso proporcionou um arrojo para preparar Melo bem antes do prazo previsto.

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Após a goleada sobre o rival, o técnico Abel Ferreira ressaltou a volta e a importância do atleta, mas disse que ele ainda não pode ajudar em campo.

– Muito rápida, ainda está longe de poder nos ajudar dentro de campo. A verdade tem que ser dita. Ele tem nos ajudado muito fora e é para isso que eu conto com ele. Não está com mínimas condições de nos ajudar dentro de campo, mas ele é um elemento fundamental deste plantel. Chegou a vez dele nos ajudar dessa maneira. O grupo conta com ele – afirmou Abel.