Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Bastidores da vitória do Flamengo têm discurso de veteranos e festa do elenco com Michael; veja vídeo
futebol

Bastidores da vitória do Flamengo têm discurso de veteranos e festa do elenco com Michael; veja vídeo

Clube rubro-negro venceu o Volta Redonda por 3 a 0 e colocou um pé na final do Carioca...

Publicado em 02 de Maio de 2021 às 21:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mai 2021 às 21:30
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo derrotou o Volta Redonda por 3 a 0, neste sábado, e colocou um pé na decisão do Campeonato Carioca. Na noite deste domingo, o clube divulgou o vídeo com os bastidores da vitória no Raulino de Oliveira, que contou com hat-trick de Pedro. Assista no fim da matéria.
+ Pintou novidade! Veja a evolução dos patrocinadores na camisa do FlamengoAs imagens mostram o clima de concentração no vestiário antes da partida, com direito a discursos motivacionais de algumas das principais lideranças do elenco. O técnico Rogério Ceni, por exemplo, ressaltou a importância do jogo e minimizou a vantagem do empate que o Flamengo carrega nas semifinais.
- Aqui nós jogamos por vitória. A única vantagem que nós temos é a de ser o Flamengo. O único azar que eles tem é o de jogar contra o Flamengo.
Titulares na partida, Diego Alves e Everton Ribeiro também puxaram o coro na última roda no vestiário antes da partida.
- Bora, rapaziada. Se pode resolver hoje, vamos resolver logo. Não vamos esperar o segundo jogo, não. Vamos fazer o nosso trabalho - disse o goleiro.
- Esse é o espírito, rapaziada. A um passo da decisão. Quem aqui não quer ser tri? Todo mundo quer. Vamos lá, não deixe para amanhã e vamos vencer esse jogo - completou Everton Ribeiro.
+ VÍDEO: Braz posta momento de descontração com Michael antes da vitória do Flamengo: 'Que figura'
No vídeo ainda é possível ver de perto as comemorações dos três gols de Pedro na partida. Nos dois primeiros, o atacante dividiu a atenção com Michael, que deu as assistências e foi muito celebrado pelos companheiros que estavam no banco de reservas.
No vestiário após o fim da partida, as imagens também mostram Pedro com a bola da partida e recolhendo autógrafo do restante do elenco para guardar de lembrança desse momento inédito.
O Flamengo desembarca na noite deste domingo em Quito e ainda realiza um treino na capital equatoriana nesta segunda para os últimos ajustes antes do confronto com a LDU. A partida será terça-feira, 21h30 (de Brasília), e contará com transmissão em Tempo Real do LANCE!.Confira o vídeo de bastidores completo:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A bizarra história da primeira viagem de LSD do mundo
Prefeitura de Vitória
Vitória, governo do ES e Ifes: 25 mil vagas em concursos e seleções
Projeto de lei quer tornar crime qualquer atitude ou tratamento que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida
PL da Misoginia tem aval de Lula, ressalvas de Flávio, oposição de Zema e silêncio de Caiado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados