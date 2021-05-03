Bastidores da vitória do Flamengo têm discurso de veteranos e festa do elenco com Michael; veja vídeo

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo derrotou o Volta Redonda por 3 a 0, neste sábado, e colocou um pé na decisão do Campeonato Carioca. Na noite deste domingo, o clube divulgou o vídeo com os bastidores da vitória no Raulino de Oliveira, que contou com hat-trick de Pedro. Assista no fim da matéria.

+ Pintou novidade! Veja a evolução dos patrocinadores na camisa do FlamengoAs imagens mostram o clima de concentração no vestiário antes da partida, com direito a discursos motivacionais de algumas das principais lideranças do elenco. O técnico Rogério Ceni, por exemplo, ressaltou a importância do jogo e minimizou a vantagem do empate que o Flamengo carrega nas semifinais.

- Aqui nós jogamos por vitória. A única vantagem que nós temos é a de ser o Flamengo. O único azar que eles tem é o de jogar contra o Flamengo.

Titulares na partida, Diego Alves e Everton Ribeiro também puxaram o coro na última roda no vestiário antes da partida.

- Bora, rapaziada. Se pode resolver hoje, vamos resolver logo. Não vamos esperar o segundo jogo, não. Vamos fazer o nosso trabalho - disse o goleiro.

- Esse é o espírito, rapaziada. A um passo da decisão. Quem aqui não quer ser tri? Todo mundo quer. Vamos lá, não deixe para amanhã e vamos vencer esse jogo - completou Everton Ribeiro.

+ VÍDEO: Braz posta momento de descontração com Michael antes da vitória do Flamengo: 'Que figura'

No vídeo ainda é possível ver de perto as comemorações dos três gols de Pedro na partida. Nos dois primeiros, o atacante dividiu a atenção com Michael, que deu as assistências e foi muito celebrado pelos companheiros que estavam no banco de reservas.

No vestiário após o fim da partida, as imagens também mostram Pedro com a bola da partida e recolhendo autógrafo do restante do elenco para guardar de lembrança desse momento inédito.