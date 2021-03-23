Bastidores da mudança: Palmeiras firme, São Bento avisado e recuo sobre a partida nesta terça-feira

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Poucas horas depois de confirmar o adiamento das rodadas 5,6 e 7 do Campeonato Paulista, a federação tentou reverter a situação para realizar uma rodada dupla no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, nesta terça-feira (23). Assim, São Bento e Palmeiras entrariam em campo em jogo adiado pela terceira rodada do torneio às 15h30 (horário de Brasília). O único jogo confirmado será entre Mirassol e Corinthians, pela quinta rodada, às 21h.O clube do interior foi avisado pela FPF, por telefone, por volta das 15h desta segunda-feira (22) que a partida tinha sido confirmada. Em caráter emergencial, a diretoria começou a fazer a logística na “correria” e se programou para deixar Sorocaba às 20h30 e encarar seis horas de viagem.

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Pessoas que estão à frente do São Bento disseram que existe um “temor” quanto a possíveis contaminações por conta da viagem, mas que por outro lado têm feito um protocolo interno de saúde aliado ao já cumprido pela federação. Uma hora antes da delegação sair rumo a Volta Redonda, o presidente Almir Laurindo foi informado pela FPF, novamente por telefone, que a partida havia suspensa.

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Isso aconteceu por conta da pressão do Palmeiras. O Alviverde não concordou em entrar em campo nesta terça-feira (23) e a maneira como a entidade conduziu a situação. A relação atual entre o clube e federação é cordial, diferentemente do que aconteceu recentemente. A diretoria palmeirense entendeu que era o momento de se posicionar. Assim, o confronto da terceira rodada foi remarcado para esta quarta, no mesmo local.

A entidade que cuida do futebol paulista tenta, desde que o estado de São Paulo passou a ficar na fase emergencial, busca alternativa para não atrasar a competição. Vale lembrar que o duelo do Verdão contra a equipe de Sorocaba chegou a ser marcada para Belo Horizonte, mas precisou ser adiada novamente por conta da restrição em Minas Gerais, imposta pelo governo local no dia em que o confronto seria realizado.