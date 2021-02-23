Bastidores da despedida de Cuca no Santos: Placa, discursos emocionados e banho gelado

Crédito: Cuca recebeu uma placa depois do empate contra o Fluminense(Ivan Storti/Santos

O Santos publicou o vídeo de bastidores do empate em 1 a 1 com o Fluminense, na Vila Belmiro. A partida marcou a despedida do técnico Cuca no comando do Peixe. O treinador recebeu uma placa do capitão Alison como forma de agradecimento, discursos emocionados dos jogadores e banho de gelo.

>> Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro- Antes de entregar (a placa), eu gostaria de agradecer, está aqui o nosso agradecimento por você ter confiado no nosso trabalho, ter chegado em um momento difícil que a gente estava passando. Você tem uma importância gigante na temporada que a gente fez, aqui só fica nosso agradecimento, uma boa sorte na sua caminhada e que Deus te abençoe. Que você continue trilhando um caminho de vitória - agradeceu o volante Alison.

Ao se despedir dos jogadores, Cuca recebeu um banho de gelo no vestiário. No vídeo é possível perceber muito carinho por parte dos atletas, após a entrega da placa, o treinador recebeu diversos aplausos e recebeu discursos dos jogadores que ressaltaram a importância do Cuca no ambiente.- Quero te agradecer muito por tudo que a gente conquistou juntos, você é um cara que eu levo como pai, um cara que nos abraçou de um jeito quando ninguém confiava. Você chegou e trouxe uma confiança que talvez pra gente faltava, a gente sentia isso. Você chegou e falou que a gente podia, que confiava na gente, mesmo sem ter visto a gente jogar, mas confiou. A gente se emociona porque nunca teve um tratamento assim, como pai, como um cara que confia, que acreditou na gente mais do que nós mesmos. Queria trabalhar com você por mais anos, mas fica aqui a minha gratidão, por você, pelo Cuquinha...desejo toda boa sorte do mundo e saiba que você está no meu coração - desabafou Marinho, um dos destaques e líderes do elenco.

Cuca chegou para comandar o Peixe ainda em agosto, esteve com a equipe desde o início do Campeonato Brasileiro. Em um momento difícil, com o extracampo santista, o técnico passou confiança para o elenco, o que levou o Santos a chegar a uma final de Copa Libertadores depois de anos. Ele também deixou seu recado aos jogadores.

- Essa família que vocês criaram, me acolheram junto, obrigado por tudo, vou ficar lá de casa sempre torcendo por vocês. Nesse mundão onde a gente se encontrar, vou olhar com muito respeito.