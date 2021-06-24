Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Bastidores: CEO foi favorável à venda de Paulo Victor e 'passou por cima' do departamento de futebol do Botafogo
futebol

Bastidores: CEO foi favorável à venda de Paulo Victor e 'passou por cima' do departamento de futebol do Botafogo

Internamente, cúpula alvinegra não tinha pensamento unânime sobre vender lateral-esquerdo ao Internacional, mas Jorge Braga foi um dos que mais defendeu a negociação...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 jun 2021 às 11:13

Publicado em 24 de Junho de 2021 às 11:13

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Rota de colisão. A negociação de Paulo Victor com o Internacional, concretizada na última quarta-feira, dividia a diretoria do Botafogo: uma parte queria fazer caixa a curto prazo, enquanto outra ala preferia esperar o mercado do exterior abrir no mês que vem para negociar o lateral-esquerdo com um time de fora do Brasil.
+ Botafogo paga apenas uma folha salarial com dinheiro recebido pelo Internacional por Paulo Victor
Esta "briga interna" foi, novamente, entre Jorge Braga e Eduardo Freeland, que já tiveram pensamentos distintos em outras questões no passado. O CEO foi favorável à venda de Paulo Victor desde o primeiro instante, alegando a necessidade de conseguir dinheiro a curto prazo para tentar aliviar a dramática situação financeira.
Não houve uma unanimidade no Glorioso. Eduardo Freeland e outros achavam que conseguiriam mais dinheiro por conta da desvalorização do real em relação ao euro e, por isto, queriam esperar alguma proposta do mercado internacional. Não deu: Jorge Braga venceu a "queda de braço" e Paulo Victor foi negociado com o Botafogo ganhando menos de R$ 3 milhões.O LANCE! havia publicado que qualquer grande decisão deveria ser aprovada por Jorge, Freeland e a alta cúpula do clube. Vinícius Assumpção, vice-presidente do Alvinegro, não participou das tratativas finais na quarta-feira por conta de um problema de saúde; Durcesio Mello, presidente, foi quem assinou os contratos e sacramentou o negócio.
Mesmo sem o entendimento de pessoas diretamente ligadas ao futebol, Jorge Braga, contratado para ser um executivo de negócios, aprovou os valores mostrados pelo Internacional. Este é um dos motivos que causam um clima interno não muito bom no Botafogo: o fato do CEO "colocar o dedo" em decisões com relação concreta às quatro linhas.
+ Veja a tabela da Série B
As duas pessoas mais fortes do clube - com exceção dos dirigentes da diretoria - têm frequentemente se chocado em relação a opiniões sobre negociações, vendas e futebol. Com o clima bom ou não entre Jorge Braga e Eduardo Freeland, o Botafogo precisa se reinventar em relação ao time titular para continuar na missão de retornar à Série A do Brasileiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
PM que matou mulheres em Cariacica vai responder na Justiça comum e Militar
Imagem de destaque
Astrologia e conquista: veja o que chama a atenção de cada signo
Imagem de destaque
Ex-prefeito é condenado a devolver R$ 750 mil aos cofres públicos no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados