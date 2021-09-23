Bastidores: Após irritação de Dudu, Abel reforça ‘todos somos um’ dentro do elenco do Palmeiras

Crédito: Cesar Greco

Substituído no segundo tempo do empate sem gols entre Palmeiras e Atlético-MG, Dudu não gostou de deixar o campo e mostrou a irritação ao sentar no banco de reservas. A postura foi comentada por Abel Ferreira na coletiva e o treinador deixou claro que ‘ninguém está acima dos interesses da equipe’.

Nesta quarta-feira (22) pela manhã, foi a vez do atacante usar o Instagram como forma de resposta. Mesmo sem usar o nome do comandante português, o atacante afirmou que ‘desde a chegada dele as equipes jogaram de maneira coletiva e que seguirá assim’.Enquanto Abel reforça o quanto é importante seguir no ‘todos somos um’, Dudu deseja jogar o máximo possível desde que retomou a forma física após retornar do Catar, em julho. A reação intempestiva ao ser substituído na semifinal da Libertadores não altera em nada a maneira como o treinador pensa na utilização do elenco.

Além disso, tal postura é uma dos pontos de atenção para o treinador, uma vez que ele não admite e fez questão de mencionar isso logo na sequência, durante a coletiva de imprensa. Internamente, não vê problema em abrir mão do atacante entre os titulares caso a irritação persista. Vale lembrar que o Palmeiras tem um semana decisiva com Dérbi, no sábado (25), e o jogo de volta contra o Atlético-MG, na próxima terça-feira (28).Após um período no banco de reservas, o jogador assumiu a titularidade justamente na Libertadores, no confronto de ida das quartas de final diante do São Paulo, em 10 de agosto, no Morumbi. Dez dias antes, também contra o rival, mas pelo Brasileiro, o camisa 43 entendia já estar pronto para ganhar uma oportunidade entre os titulares.

Oficialmente, ele ficou fora partida por conta de um incômodo no pé e voltou a estar disponível na semana seguinte, na derrota para o Fortaleza, porém novamente como opção no banco de reservas. A chance como titular veio três dias depois e o jogador aproveitou, sendo destaque nos dois confrontos das quartas da competição continental, inclusive marcando um golaço no Allianz Parque.