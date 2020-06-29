Basel anuncia Arthur Cabral após chegar em acordo com o Palmeiras

Crédito: Instagram/Arthur Cabral

O atacante Arthur Cabral foi oficialmente anunciado como novo reforço do Basel, clube suíço que ele defende desde o ano passado por empréstimo do Palmeiras. O acordo foi fechado por 4,4 milhões de euros (cerca de R$ 26,9 milhões), com três anos de vínculo já assinados.

O dinheiro, porém, não irá totalmente para o alviverde, mas, sim, será dividido igualmente com o Ceará, seu clube formador. Com isso, cada parte receberá R$ 13 milhões e o Palmeiras ficará com o lucro de 30% de uma eventual nova venda no futuro. O jogador comemorou a negociação nas redes sociais do Basel.

- Fala, torcedores. Estou muito feliz em poder anunciar que hoje estendi o meu contrato até 2023. Estou muito feliz em poder continuar a ajudar essa equipe e muito ansioso por tudo que nos aguarda. Vamos todos juntos em busca dos nossos objetivos! – disse em vídeo.?? Der FCB verpflichtet @arthur98cabral! Bem-vindo Arthur ????#FCBasel1893 #zämmestark #rotblaulive pic.twitter.com/1VPidLExy2— FC Basel 1893 (@FCBasel1893) June 29, 2020 Arthur Cabral foi emprestado em agosto de 2019 e, em sua cláusula de empréstimo, foi estipulado que, se atingisse os 12 gols pelo Basel, deveria ser negociado obrigatoriamente com o clube. Foi o que aconteceu há uma semana, na derrota por 2 a 1 para o Luzern. Assim, os suíços se mexeram nos bastidores para contratar o atacante e definitivo.