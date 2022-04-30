Base do Fluminense vence jogos pelo Campeonato Carioca sub-20 e Metropolitano sub-13

A rodada dos campeonatos de base rendeu vitórias para o Fluminense. Neste sábado, a equipe sub-20 venceu o Nova Iguaçu por 3 a 1, pela sexta rodada da Taça Guanabara da categoria. Mais cedo, os Moleques de Xerém do sub-13 bateram o América, fora de casa, por 2 a 0. A partida ocorreu no CT do adversário e foi válida também pela sexta rodada, mas do Metropolitano. No jogo do sub-13, Kayke brilhou e marcou os dois gols da vitória tricolor. Na rodada do sub-20, o Fluminense triunfou com os gols de Jefté, Lucas Felipe e Guilherme. Com o resultado, os mais velhos passaram a acumular nove pontos e passam a ocupar a quarta classificação da primeira fase do estadual.