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Base do Fluminense vence jogos pelo Campeonato Carioca sub-20 e Metropolitano sub-13

Moleques de Xerém venceram o Nova Iguaçu pela Taça Guanabara sub-20 e o América pelo Metropolitano sub-13...

Publicado em 30 de Abril de 2022 às 15:19

LanceNet

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Publicado em 

30 abr 2022 às 15:19
A rodada dos campeonatos de base rendeu vitórias para o Fluminense. Neste sábado, a equipe sub-20 venceu o Nova Iguaçu por 3 a 1, pela sexta rodada da Taça Guanabara da categoria. Mais cedo, os Moleques de Xerém do sub-13 bateram o América, fora de casa, por 2 a 0. A partida ocorreu no CT do adversário e foi válida também pela sexta rodada, mas do Metropolitano. No jogo do sub-13, Kayke brilhou e marcou os dois gols da vitória tricolor. Na rodada do sub-20, o Fluminense triunfou com os gols de Jefté, Lucas Felipe e Guilherme. Com o resultado, os mais velhos passaram a acumular nove pontos e passam a ocupar a quarta classificação da primeira fase do estadual.
> Veja a classificação da Série A do BrasileirãoNa sétima rodada, o Flu sub-13 enfrenta o Vasco, no próximo domingo, às 09h, no CT Vale das Laranjeiras, em Xerém (RJ). O sub-20, por sua vez, recebe o Madureira no mesmo local, na próxima sexta-feira, às 15h.
Crédito: FluminensevenceuoNovaIguaçupor3a1nasextarodadadaTaçaGuanabarasub-20(Divulgação/FluminenseFC

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