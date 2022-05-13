Base do Flamengo soma mais de 30% em participações em gols e ampara Paulo Sousa

Oscilante sob o comando de Paulo Sousa, o Flamengo chegou a 50 gols na última quarta-feira, quando jogou mal, mas avançou às oitavas da Copa do Brasil após bater o Altos-PI por 4 a 1 no placar agregado. Houve bola na rede de Victor Hugo, totalizando 34% de colaboração direta da base em participações em gols nesta temporada. A fase da garotada, aliás, tem amparado o Mister. O próprio Victor Hugo, autor do segundo gol em Volta Redonda e muito elogiado pelo técnico português, já tinha sido importante no jogo de ida contra o Altos, quando saiu do banco e deu uma assistência para João Gomes, este há mais tempo entre os profissionais e em seu auge no time principal.