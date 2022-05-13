Base do Flamengo soma mais de 30% em participações em gols e ampara Paulo Sousa

Oscilante sob o comando de Paulo Sousa, o Flamengo chegou a 50 gols na última quarta-feira, quando jogou mal, mas avançou às oitavas da Copa do Brasil após bater o Altos-PI por 4 a 1 no placar agregado. Houve bola na rede de Victor Hugo, totalizando 34% de colaboração direta da base em participações em gols nesta temporada. A fase da garotada, aliás, tem amparado o Mister. O próprio Victor Hugo, autor do segundo gol em Volta Redonda e muito elogiado pelo técnico português, já tinha sido importante no jogo de ida contra o Altos, quando saiu do banco e deu uma assistência para João Gomes, este há mais tempo entre os profissionais e em seu auge no time principal.
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Além da dupla citada, Lázaro é outro jogador que tem sido protagonista sob o comando de Paulo Sousa. É o principal garçom da equipe na temporada, com seis assistências, ao lado de Arrascaeta, o principal cérebro do elenco.
Não foi à toa o Mister vibrou de forma efusiva o primeiro gol de Victor Hugo entre os profissionais. Ciente da pressão por resultados enquanto lança joias, o treinador tem sido importante, inclusive, com diversas conversas em particular com jovens no CT, a fim de transmitir confiança e dar suporte psicológico - algo que Bruno Spindel, diretor de futebol do Fla, já havia relatado, inclusive.
Confira as participações diretas em gols (em negrito):
GOLS EM 2022 (TOTAL: 7 VIA BASE)
Gabigol - 15Arrascaeta - 7Pedro - 5Bruno Henrique - 3Everton Ribeiro - 3Lázaro - 3Léo Pereira - 2Willian Arão - 2Diego Ribas - 1Gustavo Henrique - 1Marinho - 1Filipe Luís - 1Matheus França - 1Matheuzinho - 1Isla- 1João Gomes - 1Victor Hugo - 1
ASSSITÊNCIAS EM 2022 (TOTAL: 10 VIA BASE)Arrascaeta - 6Lázaro - 6Bruno Henrique - 5Vitinho - 4Willian Arão - 2Matheuzinho - 2Marinho - 2Isla - 2Gabigol - 2Renê - 1Everton Ribeiro - 1Pedro - 1João Gomes - 1Victor Hugo - 1Rodinei - 1