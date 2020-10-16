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Bartomeu tenta negociar redução salarial, mas jogadores e funcionários do Barcelona negam acordo

Presidente do clube catalão tenta reduzir em até 30% salário, mas encontra resistência. Jogadores e funcionários enviarão documento oficial dizendo que são contra a medida...
LanceNet

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Publicado em 

16 out 2020 às 12:07

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 12:07

Crédito: Lluis Gene / AFP
Em grave crise financeira, o presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, tentou negociar com os jogadores e funcionários do clube catalão uma redução salarial de 30%. No entanto, de acordo com informações da "RAC1", o corte não será aceito por parte dos trabalhadores.Segundo a rádio, jogadores e funcionários do Barça enviarão, nas próximas horas, um burofax (serviço de documentos urgentes oficiais na Espanha) para dizer que não aceitam a proposta do mandatário espanhol. O Barcelona descartou um corte salarial unilateral e não quer entrar em conflito com seus jogadores e funcionários.
Um dos clubes mais endividados da Europa, a situação do Barcelona se agravou ainda mais durante a pandemia de coronavírus, que trouxe uma grande crise financeira para o clube. No fim de março, o clube reduziu o salário dos jogadores em 70% para combater a crise.

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