Barros vai ao Equador para conversa ‘olho no olho’ com Ramírez, alvo do Palmeiras

Em busca de um acordo com Miguel Ángel Ramírez, Anderson Barros, o diretor de futebol do Palmeiras, pretende viajar ao Equador nos próximos dias para ter uma conversa ‘olho no olho’ e convencer o técnico a se juntar ao Verdão. A informação foi noticiada primeiramente pelo Blog do Danilo Lavieri, da UOL, e confirmada pela reportagem do NOSSO PALESTRA/LANCE!
Em busca de um treinador desde a demissão de Vanderlei Luxemburgo, após a derrota para o Coritiba, na última quarta-feira (14), o clube viu o flerte com o jovem espanhol, que comanda o Independiente Del Valle, evoluir.
Ao sinalizar um contrato longo e com multa também alta para impedir a descontinuidade do trabalho, o Palmeiras fez com que Ramirez se animasse com a ideia de assumir a equipe. Para dar andamento nas tratativas que ainda envolverão o Del Valle, com quem o espanhol tem contrato vigente, Anderson Barros estará presencialmente em encontros que tentarão selar a contratação, ou, ao menos, encaminhá-la.