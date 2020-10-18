Barros vai ao Equador para conversa ‘olho no olho’ com Ramírez, alvo do Palmeiras

Crédito: Divulgação/Palmeiras

Em busca de um acordo com Miguel Ángel Ramírez, Anderson Barros, o diretor de futebol do Palmeiras, pretende viajar ao Equador nos próximos dias para ter uma conversa ‘olho no olho’ e convencer o técnico a se juntar ao Verdão. A informação foi noticiada primeiramente pelo Blog do Danilo Lavieri, da UOL, e confirmada pela reportagem do NOSSO PALESTRA/LANCE!

Em busca de um treinador desde a demissão de Vanderlei Luxemburgo, após a derrota para o Coritiba, na última quarta-feira (14), o clube viu o flerte com o jovem espanhol, que comanda o Independiente Del Valle, evoluir.