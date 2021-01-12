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Barroca terá três retornos para o duelo do Botafogo com o Santos

Marcelo Benevenuto, Caio Alexandre e Matheus Babi retornam à equipe alvinegra para o confronto deste domingo, na Vila Belmiro, às 16h...
LanceNet

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Publicado em 

12 jan 2021 às 17:29

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 17:29

Crédito: Benevenuto será uma das novidades para a próxima rodada (Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo contará com três retornos para a partida diante do Santos, neste domingo, pela trigésima rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Eduardo Barroca terá à sua disposição o zagueiro Marcelo Benevenuto, o meio-campista Caio Alexandre e o atacante Matheus Babi para montarem a equipe, que está em penúltimo lugar na competição nacional.
Todos os jogadores cumpriram suspensão automática no clássico diante do Vasco, em São Januário. A tendência inicial é que o defensor e o meio-campista comecem a partida contra os santistas como titulares.
> O Botafogo tem boas chances? Veja a tabela e faça a simulação!
Sob o comando de Eduardo Barroca, Babi tem se tornado uma alternativa para o segundo tempo. Em alguns momentos, o centroavante entrou no lugar de Pedro Raul ou até formou dupla com o artilheiro do Alvinegro na temporada.
O Botafogo está com 23 pontos, a nove do Fortaleza, primeira equipe fora do Z4. Os alvinegros encaram os santistas no domingo às 16h, na Vila Belmiro.

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