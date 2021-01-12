Barroca terá três retornos para o duelo do Botafogo com o Santos

Crédito: Benevenuto será uma das novidades para a próxima rodada (Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo contará com três retornos para a partida diante do Santos, neste domingo, pela trigésima rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Eduardo Barroca terá à sua disposição o zagueiro Marcelo Benevenuto, o meio-campista Caio Alexandre e o atacante Matheus Babi para montarem a equipe, que está em penúltimo lugar na competição nacional.

Todos os jogadores cumpriram suspensão automática no clássico diante do Vasco, em São Januário. A tendência inicial é que o defensor e o meio-campista comecem a partida contra os santistas como titulares.

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Sob o comando de Eduardo Barroca, Babi tem se tornado uma alternativa para o segundo tempo. Em alguns momentos, o centroavante entrou no lugar de Pedro Raul ou até formou dupla com o artilheiro do Alvinegro na temporada.