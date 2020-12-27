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Barroca e Marcinho conversam e lateral é liberado de contrato com o Botafogo mais cedo

Defensor tinha vínculo expirando com o Alvinegro no dia 31 de dezembro, mas, por problema físico, sequer foi relacionado para a partida contra o Corinthians...

Publicado em 27 de Dezembro de 2020 às 19:08

LanceNet

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Publicado em 

27 dez 2020 às 19:08
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
A passagem de Marcinho pelo Botafogo está oficialmente terminada. O lateral-direito, que tem contrato se encerrando no dia 31 de dezembro, sequer foi relacionado para a partida contra o Corinthians, neste domingo, e não vestirá mais a camisa do clube de General Severiano.
Mesmo com a posição de não renovar o contrato, Marcinho vinha aparecendo nas relações do Alvinegro nos últimos duelos do Campeonato Brasileiro. O jogador foi liberado do vínculo com o Glorioso mais cedo por Eduardo Barroca após ter uma conversa com o treinador.
Os dois conversam na manhã deste domingo e, em comum acordo, chegaram à conclusão de que Marcinho seria liberado mais cedo do contrato com o Botafogo. Desta forma, o camisa 13 ficaria de fora da relação de jogadores para o jogo contra o Corinthians e não precisaria treinar nos últimos dias de 2020, sendo liberado para ser preservado e definir o futuro.
- Tive uma conversa com ele (Marcinho0. Declaradamente ele não vai ficar e o vínculo com o clube se encerra no fim do ano. Diante de um problema físico que ele tem, eu tomei a decisão de não relacioná-lo para o jogo, mas essa decisão foi minha. Conversei com o jogador e tomei a decisão como técnico da equipe - afirmou Eduardo Barroca, durante entrevista coletiva.

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