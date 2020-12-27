Barroca e Marcinho conversam e lateral é liberado de contrato com o Botafogo mais cedo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

A passagem de Marcinho pelo Botafogo está oficialmente terminada. O lateral-direito, que tem contrato se encerrando no dia 31 de dezembro, sequer foi relacionado para a partida contra o Corinthians, neste domingo, e não vestirá mais a camisa do clube de General Severiano.

Mesmo com a posição de não renovar o contrato, Marcinho vinha aparecendo nas relações do Alvinegro nos últimos duelos do Campeonato Brasileiro. O jogador foi liberado do vínculo com o Glorioso mais cedo por Eduardo Barroca após ter uma conversa com o treinador.

Os dois conversam na manhã deste domingo e, em comum acordo, chegaram à conclusão de que Marcinho seria liberado mais cedo do contrato com o Botafogo. Desta forma, o camisa 13 ficaria de fora da relação de jogadores para o jogo contra o Corinthians e não precisaria treinar nos últimos dias de 2020, sendo liberado para ser preservado e definir o futuro.